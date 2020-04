Auch in Zeiten des Coronavirus gibt es noch vereinzelt Mallorca-Flüge

Auch wenn Mallorca auf dem Luftweg praktisch abgeriegelt ist, erhalten zwei Airlines Verbindungen von der Insel nach Deutschland aufrecht. Sowohl Eurowings, als auch Condor bieten weiterhin vereinzelte Flüge an. Eurowings fliegt zwischen Düsseldorf und Mallorca, Condor hält die Verbindung zwischen Frankfurt und Palma de Mallorca aufrecht.

Zwar schreibt Eurowings in einer Pressemitteilung, dass es zwei Flüge in der Woche zwischen Düsseldorf und Palma gibt, ein Blick auf die Website zeigt allerdings Unterschiede von Woche zu Woche. Während am Donnerstag (3.4.), Freitag (4.4.) und Samstag (5.4.) gleich an drei Tagen hintereinander geflogen wird, pendelt sich dann die Frequenz bei zwei Flügen am Donnerstag und am Sonntag ein.

Condor seinerseits fliegt zunächst bis zum 18. April jeweils donnerstags, samstags und sonntags von Frankfurt nach Mallorca und zurück. Ab dann sollen nach derzeitiger Planung wieder täglich Flüge stattfinden. Nach wie vor gebe es Nachfrage einerseits von Urlaubern, die auf Mallorca seien und zurück nach Deutschland wollten und andererseits von Deutschen, die auf Mallorca lebten und nun zu ihren Häusern wollten, sagt ein Sprecher von Eurowings auf MZ-Nachfrage. Die Flüge seien möglich, weil man besondere Absprachen und Auflagen erfülle, so der Sprecher.

Ansonsten ist der Flughafen von Palma de Mallorca nahezu verwaist. Laut der Zahlen der Delegation der Zentralregierung auf den Balearen kamen am Dienstag (31.3.) gerade mal 136 Passagiere in Son Sant Joan an, 242 reisten von der Insel ab. Insgesamt gab es immerhin zwölf Flüge, die von Palma aus starteten. Das bedeutet, dass die Flugzeuge durchschnittlich nur mit 20 Passagieren unterwegs waren.

Die Fluglotsen sprechen davon, dass der Flughafen nun auch tagsüber quasi wie in den Nachtmodus verfallen ist. Die über 60-Jährigen arbeiten derzeit nicht mehr. Aber es ist auch nicht nötig. Pro Tag kommen vier bis fünf Flugzeuge mit Waren oder sonstigen Gütern für die Insel an sowie eine Handvoll Passagiermaschinen. /jk

