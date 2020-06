Große Unsicherheit bei den autorisierten Mallorca-Flügen

Auf den richtigen Flieger kommt es an.

Seit der Ankündigung der Balearen-Regierung, dass am Montag (15.6.) das Pilotprojekt mit den ersten Mallorca-Touristen starten soll, erreichen die MZ viele Leserbriefe. Es herrscht Unsicherheit, welche Flieger nun die autorisierten Urlauber auf die Insel bringen dürfen. Von der Regierung und den Fluggesellschaften gibt es nur wenig Auskünfte.

"Nach eurem gestrigen Artikel, habe ich mich bei der Eurowings Hotline informiert und dort weiß man nichts davon, dass die Flüge in Rahmen dieses Pilotprojekts autorisiert werden müssen", schreibt ein Leser. "Es ist unmöglich, jemanden zu erreichen", eine andere. Manch ein Leser hat gar bei drei Fluggesellschaften Tickets gebucht, in der Hoffnung, dass letztlich ein autorisierter Flug dabei ist.

Grundsätzlich gilt: Die Passagiere, die aufgrund ihrer Teilnahme am Pilotprojekt von der Quarantäne befreit werden, müssen in einem von der balearischen Landesregierung autorisierten Flug ankommen. Wer im falschen Flieger sitzt, dem droht das Einreiseverbot am Flughafen. Denn für die nichtautorisierten Flüge gelten die bisherigen Reisebedingungen des Alarmzustands: Die Einreise ist nur für angemeldete Touristen, Personen mit Erstwohnsitz auf der Insel erlaubt oder wer auf der Insel arbeitet oder Angehörige pflegen muss.

Unklar ist, welche Flüge bislang von der Regierung autorisiert worden. Eine veröffentlichte Liste gebe es noch nicht, da diese noch nicht vollständig ist, so ein Sprecher des Tourismusministeriums zur MZ. Es seien zudem die Fluggesellschaften und Pauschalanbieter, die bei der Regierung die Autorisierung anfragen. Das Tourismusministerium kann daher noch nicht absehen, welche Flüge autorisiert werden.

Das größte Kontingent der autorisierten Flüge hat bislang der Anbieter Tui. "Alle Tuifly-Flüge vom 15. bis 30. Juni nach Mallorca sind autorisiert", sagt ein Sprecher. Das sind derzeit knapp 20, die fast alle ausgebucht sind. Zu beachten ist, dass es sich um von Tuifly durchgeführte Flüge handelt. "Über unsere Internetseite sind auch Eurowings-Flüge buchbar. Für diese müssen die Kunden bei Eurowings nachfragen, ob sie autorisiert sind." Ob es sich um einen Tuifly-Flug handelt - der autorisiert ist -, erkennen Sie an der Flugnummer. Ist in dieser das Kennzeichen "X3" enthalten, können Sie sich auf den Mallorca-Urlaub freuen.

Weniger auskunftsfreudig sind die anderen Anbieter. Teils hat das auch mit dem Feiertag am Donnerstag (11.6.) in Deutschland zu tun. Die Pauschalanbieter Schauinsland Reisen und Der Touristik waren auf MZ-Anfrage nicht erreichbar. Das gleiche gilt für Eurowings. /rp