Santanyí bekommt kostenloses W-LAN

Die Gemeinde Santanyí, bei vielen deutschen Auswanderern beliebt, bekommt kostenloses W-LAN. Der Service soll in den kommenden Wochen starten.

Die Aktion wird durch das europäische Projekt "Conectar Europa" gefördert. Auf fünf Plätzen in der Gemeinde im Südosten von Mallorca kann bald gesurft werden.

Das sind die Plaça Major in Santanyí, die Plaça Eivissa in Cala d'Or, das Wohnviertel in s'Alqueria Blanca, die Plaça Sant Miquel in Calonge und das Zentrum in Llombards. /rp