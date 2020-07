Gepäckwagen-Schieber am Flughafen Mallorca wollen streiken

Wer diese Tage den Flughafen Palma de Mallorca nutzt, könnte die Gepäckwagen in ungewöhnlich ungeordnetem Zustand vorfinden. Hintergrund ist die Überlastung und aus diesem Grund nun auch ein angedrohter Streik des Airport-Personals, das für das Einsammeln, Reparieren und neuerdings der Desinfektion der Gepäckwagen zuständig ist. Bei einem Schlichtungsgespräch am Dienstag (28.7.) fanden Gewerkschafts- und Unternehmensvertreter keinen Kompromiss. Beginnend am Freitag (31.7.) wollen die Gepäckwagenschieber deshalb jeweils an den Wochenenden streiken, bis die Arbeitgeber bereit seien, ihre Forderungen zu verhandeln.

Obwohl der Flugbetrieb in den vergangenen Wochen wieder stark zugenommen hat, befinden sich der Gewerkschaft SITEIB zufolge nach wie vor ein Großteil der Belegschaft in Kurzarbeit. Statt in gewöhnlichen Zeiten 40 Angestellten sind momentan nur zwölf Personen für das Einsammeln und Desinfizieren der rund 800 ständig zirkulierenden Gepäckwagen am Flughafen Son Sant Joan beschäftigt. An Wochenenden spitze sich die Lage zu. Am vergangenen Wochenende waren nur vier Personen im Einsatz - zwei in der Früh- zwei in der Spätschicht. Die Gewerkschaft fordert, zusätzliches Personal aus der Kurzarbeit zu holen und wieder im Dienst einzusetzen.

Die Gewerkschaft weist auch daraufhin, dass die Arbeiten der Desinfektion zusätzlich anfallen und nicht im Arbeitsvertrag stehen. Die Belegschaft fordert deshalb eine Lohnerhöhung. Werden die Gepäckwagen nicht desinfiziert, stellen sie eine gefährliche Ansteckungsquelle da, so ein SITEIB-Sprecher. /tg

