Inselrat beauftragt Beleuchtung für Tunnel zum Cap Formentor

Der Eingang zum Tunnel am Puig Fumat.

Der Eingang zum Tunnel am Puig Fumat. Foto: Consell de Mallorca

Eine lange Forderung der Radfahrer will nun der Inselrat Mallorca erfüllen. Mit einem einem Etat von knapp 200.000 Euro will das Verkehrsdezernat den Tunnel vom Puig Fumat nach Formentor beleuchten lassen. Das teilte die Behörde am Mittwoch (29.7.) mit, nachdem der Vertrag für den Auftrag unterschrieben wurde.

"Der Mangel an Licht in diesem Tunnel hat für viele Beschwerden von Auto- und Radfahrern gesorgt", heißt es in der Mitteilung. "Deshalb war uns dies ein dringendes Anliegen." Der fast 200 Meter lange Tunnel auf der Strecke zwischen Port de Pollença und dem Cap Formentor werde mit 86 LED-Leuchten unterschiedlicher Wattzahl bestückt. Die Bauarbeiten sollen Mitte August beginnen und etwa zwei Monate dauern. /tg