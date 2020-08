Kreative Strandgrüße: Die besten Ideen und Tipps zum Fotografieren

Sich mit seinen Freunden im Arm vor dem Meer stehend fotografieren lassen oder ein Selfie im Bikini schießen? Wer seiner Familie oder seinen Freunden in der Heimat über die sozialen Netzwerke Mallorca-Grüße vom Strand schicken will, muss kein 08/15-Foto machen.Wir haben auf der Plattform Pinterest ein paar originelle Ideen für Strandfotos gesammelt und geben ein paar nützliche Tipps, was man beim Fotografieren bedenken sollte.



Gegenblitzen bei Mittagslicht

Bei Ganzkörperfotos bitte darauf achten, die Füße nicht abzuschneiden – bei anderen Aufnahmen gilt dasselbe für die Gelenke. Um Schlagschatten im Gesicht zu vermeiden – vor allem wenn jemand einen Hut oder eine Mütze trägt –, empfiehlt es sich, die Mittagssonne zu ­meiden und stattdessen vormittags oder abends zu fotografieren.

Wenn die Sonne im Zenit steht, verschatten die Augenhöhlen und wirken zu dunkel. Wer dennoch bei ­Mittagslicht fotografieren will, kann gegenblitzen. Bitten Sie das Model, die Sonnenbrille abzunehmen, damit man ihm in die Augen sehen kann. Den Fotografierten aber trotzdem nicht frontal gegen die Sonne schauen lassen – kaum jemand kann seine Augen bei starkem Gegenlicht offen halten.



Das wichtigste: Spaß haben

Ob der Bikini richtig sitzt, sollte nicht erst auf dem fertigen Foto auffallen. Ist das Meer zu sehen, darauf achten, dass der Horizont gerade verläuft. Bei ­Porträts sollte das Model seine Schulter leicht nach vorne drehen und auch das Kinn dabei nach vorne recken. Und nicht vergessen: Spaß haben und selbst kreativ werden. Weitere Tipps vom Profi finden Sie hier.