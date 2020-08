So können sich Reiserückkehrer schon auf Mallorca testen lassen

Seit das Auswärtige Amt am Freitag (14.8.) eine Reisewarnung für Mallorca ausgesprochen hat, müssen alle Reiserückkehrer verpflichtend einen PCR-Test machen, um nachzuweisen, dass sie nicht mit Covid-19 infiziert sind. Auch Österreich hat am Dienstag eine Reisewarnung verkündigt und den obligatorischen Corona-Test für Rückkehrer ab Montag um 0 Uhr angeordnet. Viele Urlauber schreckt das ab, da sie sich in dem Zeitraum, bis ein negatives Ergebnis vorliegt – meist dauert dies 24 bis 48 Stunden – in Quarantäne begeben müssen. Doch es gibt Möglichkeiten, die Wartezeiten zu verkürzen.





In der Heimat testen lassen

Wer sich nach der Rückkehr in Deutschland testen lässt, hat den Vorteil, dass er dies drei Tage lang kostenlos tun kann. Möglich ist dies in Testzentren, die an den meisten Flughäfen eingerichtet worden sind, und in denen man keinen Termin braucht, sondern nach der Rückkehr direkt den Abstrich machen lassen kann. Reisende können den Flughafen nach der Ankunft aber auch ohne weiteres verlassen und sich bei ihrem Hausarzt testen lassen. Wer sich schon vor dem Urlaub einen Termin geben lässt, kann sichergehen, so schnell wie möglich an die Reihe zukommen. Grundsätzlich muss jeder Reiserückkehrer binnen 72 Stunden nach seiner Rückkehr das Testergebnis im örtlichen Gesundheitszentrum einreichen.





Auf Mallorca testen lassen

Um die Wartezeit zu verkürzen und bestenfalls bereits mit einem negativen Ergebnis in Deutschland anzukommen, ist es auch möglich, sich bereits auf Mallorca testen zu lassen, wenn die Probe höchstens 48 Stunden vor der Abreise gemacht wurde. Gutes Timing ist also wichtig.

Da die öffentlichen Gesundheitszentren auf Mallorca nur dann einen kostenlosen Test durchführen, wenn jemand Symptome aufweist oder engen Kontakt zu einem Infizierten hatte, sind in der Regel die privaten Gesundheitseinrichtungen die richtige Anlaufstelle. Hier kann jeder Urlauber oder Insulaner einen PCR-Test machen lassen, muss ihn dann aber auch selbst bezahlen (Kostenpunkt: etwa 100 bis 160 Euro).

Wie das Deutsche Facharztzentrum Paguera, die Clínica Picasso in Palma und Palma Clinic auf MZ-Anfrage bestätigten, sei die Nachfrage derzeit enorm, dennoch bekomme man relativ zeitnah Termine. Ohne Termin aufzutauchen, sollten die Urlauber vermeiden, da die Einrichtungen derzeit alle Hände voll zu tun haben. Urlauber mit Termin müssen etwa 30 Minuten Zeit einplanen.

Neben den deutschen Ärztezentren gibt es auf Mallorca auch mehrere Privatkliniken, wie die Clínica Rotger, Juaneda oder Miramar in Palma, die ebenfalls auf internationale Patienten eingerichtet sind.





Wer bereits auf Mallorca einen Test hat machen lässt, muss sich bei der Rückkehr in Deutschland in keine Schlange einreihen, um diesen vorzuweisen. Auch hier genügt es, das Testergebnis fristgemäß beim Gesundheitsamt abzugeben.

Damit die Gesundheitsbehörden wissen, wer ein Ergebnis abliefern muss, verteilen die Fluggesellschaften während des Rückfluges eine Passenger Locator Card (PLC) an alle Reisenden, um die Daten zu dokumentieren. Die ausgefüllten Karten werden vor der Landung von den Airline-Mitarbeitern eingesammelt und später an die Gesundheitsbehörden weitergeleitet.

Urlaubern aus der Schweiz, wo die Regierung die Balearen am Dienstag (18.8.) auf die Liste der Gebiete mit erhöhtem Coronavirus-Infektionsrisiko gesetzt hat, hilft auch ein negatives Test-Ergebnis nicht. Sie müssen so oder so in eine zehntägige Heimquarantäne, wenn sie von Mallorca zurückkehren.

/somo