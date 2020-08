Eurowings schränkt Ausnahmen von Maskenpflicht an Bord ein

An Bord sind Masken Pflicht.

Der Mallorca-Flieger Eurowings sowie die weiteren Airlines der Lufthansa-Gruppe schränken die Ausnahmen von der Maskenpflicht an Bord ihrer Flüge ein. "Ab dem 1. September 2020 ist eine Befreiung von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung während des Fluges aus medizinischen Gründen nur noch dann möglich, wenn das ärztliche Attest auf einem von der Airline vorgegebenen Formblatt vorgelegt wird", heißt es in einer Pressemitteilung vom Montag (24.8.). Fluggäste könnten das Dokument online herunterladen.

Des Weiteren müssen Passagiere, die während des Fluges keine Maske tragen können, laut der Pressemitteilung einen negativen Covid-19-Test vorlegen, der beim planmäßigem Start der Reise nicht älter als 48 Stunden sei. So werde ein Höchstmaß an Sicherheit für die mitreisenden Fluggäste gewährleistet.

Die Airline verweist auf die Übergangszeit und Informationen auf Website und in den sozialen Medien, damit sich alle Passagiere auf die neuen Regeln einstellen könnten.

Externer Link: Formular von Lufthansa

Die Maskenpflicht an Bord von Eurowings gilt bereits seit Anfang Mai. Grundsätzlich sei das Risiko, sich an Bord eines Flugzeugs mit dem Virus anzustecken, sehr gering. Der Konzern verweist auf die Filteranlagen, die die Luft an Bord permanent von Verunreinigungen wie Staub, Bakterien und Viren säuberten. /ff