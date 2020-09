Gourmet-Trip an die Playa de Muro

An einem der schönsten Strände der Insel gelegen: das Iberostar Selection Playa de Muro Village.

An einem der schönsten Strände der Insel gelegen: das Iberostar Selection Playa de Muro Village. Foto: Iberostar

Relaxen, abschalten und vorzüglich essen: Das ist eines der Angebote, die Iberostar seinen Gästen auf Mallorca im September unterbreitet. Feinschmecker, die gerne Neues ausprobieren, werden von diesem besonderen Angebot des Iberostar Selection Playa de Muro Village und des Restaurants L'Esguard begeistert sein.

Das attraktive Angebot, das für die ersten beiden Wochenenden im September gilt, kombiniert ein wunderbares Abendessen im L'Esguard mit einer Übernachtung im Iberostar Selection Playa de Muro Village. Das Hotel liegt direkt an der Playa de Muro und beherbergt nicht nur das neue L'Esguard, sondern bietet zudem ein hervorragendes Frühstücksbuffet.

In bester Lage an einem der schönsten Strände Mallorcas und mit seinem authentischen und warmen Design ist das Hotel der ideale Ort zum Abschalten und Relaxen. Die perfekte Ergänzung für eine mallorquinische Sommernacht ist ein Dinner mit Degustationsmenü, um das besondere Ambiente mit allen Sinnen zu genießen.



Eine einzigartige kulinarische Erfahrung

Chefkoch Miguel Sánchez Romera lässt sein legendäres Restaurant L'Esguard nun wieder auf Mallorca aufleben. Im erst kürzlich eingeweihten Restaurant "L'Esguard de Iberostar Selection Playa de Muro Village" präsentiert er ein kulinarisches Highlight in fünf Gängen. Miguel Sánchez Romera wird zu Recht als einzigartiger Spitzenkoch betrachtet, da sein Schaffen nachhaltig durch seinen ersten Beruf als Neurologe beeinflusst wurde. Während dieser kulinarischen Reise dürfen seine Gäste das Menú "Impresiones" verköstigen:



Coupage aus verschiedenen Olivenölen mit Sommernote

Gazpacho süßsauer mit Meeresalgen

Reis mit Meeresfrüchten und würziger Beurre Blanc

Coquelet, geschmort in einem Fond aus 206-Jahre alter chinesischer Sojasauce

Dessert: buntes Fruchtsorbet mit Pfirsich-Mousse

Wir achten auf Ihre Gesundheit - mit einer sicheren Umgebung, Hygienestandards, Social Distancing und innovativer Kommunikation.

Für die Wiedereröffnung seiner Hotels hat Iberostar einen medizinischen Beirat (CAM) ins Leben gerufen, der sich aus bekannten Experten für öffentliche Gesundheit, Gesundheitssicherheit, Virologie und Epidemiologie zusammensetzt. Gemeinsam wurden über 300 Sicherheitsmaßnahmen entwickelt, die bereits in sämtlichen Hotels der Gruppe umgesetzt sind. Alle Maßnahmen berücksichtigen die vier Prinzipien der Initiative "How We Care" zum Schutz von Gästen und Mitarbeitern: sichere Umgebung, Hygienestandards, Social Distancing und innovative Kommunikation.

Für Reservierungen und weitere Informationen:

Das Angebot gilt für Buchungen an den Wochenenden des 04. und 11.09. und beinhaltet Übernachtung, Frühstück und ein Degustationsmenü im Restaurant L'Esguard. Des Weiteren bieten wir einen early check-in, late check-out bis 14.00 Uhr und ein Upgrade des gebuchten Zimmers (bei entsprechender Verfügbarkeit). Preis: 270 Euro pro Zimmer und Nacht (für 2 Erwachsene).

Reservierungen direkt unter Tel: 971-89 04 60 oder per E-Mail an pmvdir@iberostar.com