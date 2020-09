Neue Regelungen für Reiserückkehrer in Deutschland

In Deutschland gelten seit Mittwoch (15.9.) neue Regelungen für Reiserückkehrer. Diese betreffen Mallorca-Reisende vorerst aber nicht. Wie das Bundesgesundheitsministerium auf seiner Internetseite verkündet, sei die Möglichkeit, den PCR-Test nach der Einreise kostenlos zu machen, für Einreisende aus Nicht-Risikogebieten seit dem 15. September nicht mehr möglich. Wer sich jedoch in den vergangenen 14 Tagen in einem "Risikogebiet" - also beispielsweise Mallorca - aufgehalten habe, der habe innerhalb von zehn Tagen nach Einreise einen Anspruch darauf, den für Rückkehrer aus Risikogebieten obligatorischen Test kostenlos zu absolvieren.

Schon für den 1. Oktober stehen aber wieder neue Regelungen an, wie eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums der MZ bestätigte. Wie Bund und Länder beschlossen haben, soll die Pflicht-Quarantäne nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet dann frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test beendet werden können. Einen Test wie bisher bereits auf Mallorca oder direkt nach der Rückreise in Deutschland zu machen, ist dann also nicht mehr möglich. Dadurch solle verhindert werden, dass Ansteckungen am letzten Urlaubstag oder während der Rückreise unentdeckt bleiben. /somo

