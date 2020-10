Übersicht: So schnell dürfen Sie künftig in Palma de Mallorca fahren

Die Stadt Palma de Mallorca hat endgültig bekannt gegeben, in welchen Straßen künftig die Höchstgeschwindigkeit reduziert wird und wo weiterhin mit 50 Kilometern pro Stunde gefahren werden darf. Die genauen Straßenzüge wurden am Freitag (9.10.) bekannt gegeben. In Kraft treten sollen die neuen Geschwindigkeitsbeschränkungen Ende Oktober, wie Francesc Dalmau gegenüber der Presse erklärte: Die Stadt solle "freundlicher und sicherer" werden, "Fußgänger, Radfahrer und Nutzer von E-Rollern" sollen mehr Raum und "größeren Protagonismus" bekommen.

In 190 Straßen (10 Prozent des Straßennetzes) darf künftig schneller gefahren werden als die allgemeine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 Kilometern pro Stunde. In 55 der genannten Straßen bedeute das eine Reduktion der bislang geltenden Höchstgeschwindigkeit von 40 auf 30 Kilometern pro Stunde. In weiteren 52 Straßen werde die Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 40 reduziert. In einigen größeren Verkehrsadern reduziert sich die Höchstgeschwindigkeit von 60 auf 40 oder von 70 auf 50 Kilometer pro Stunde. Eine Kampagne soll auf die Veränderungen hinweisen und für sichereres Fahren werben, so Dalmau.

Die folgenden Tabellen geben eine komplette Übersicht, über die Straßen, in denen sich die Geschwindigkeitsbegrenzung ändert (farbig) und in denen sie gleich bleibt (weiß).