Tempo 30 gilt ab Mittwoch fast in ganz Palma de Mallorca

Autofahrer müssen sich ab Mittwoch (21.10.) darauf einstellen, etwas länger für ihre Wege in Palma de Mallorca zu brauchen. Dann gilt auf 90 Prozent aller Straßen die Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

Bürgermeister Jose Hila hat am Montag (19.10.) das erste von 33 Tempo-30-Schildern präsentiert, welche Palma de Mallorca als "Ciutat 30", also als Stadt mit Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h, kennzeichnen.

Diese gelten ähnlich wie die Ortseingangsschilder in Deutschland. Sprich: Solange kein Schild mit einer anderen Höchstgeschwindigkeit vorhanden ist, gilt die Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

Übersicht: Diese Straßen sind von der Änderung betroffen

In den kommenden zwei Monaten will die Stadt in den 190 Straßen, in denen 40 oder 50 km/h erlaubt sind, an die 900 Schilder anbringen. Auch hier gilt: Solange die Schilder nicht da sind, bleibt die Höchstgeschwindigkeit bei 30 km/h.

Durch die neue Geschwindigkeitsbegrenzung dürfen künftig E-Roller fast im ganzen Stadtgebiet auf den Straßen fahren. Denn das ist nur in 30er-Zonen oder auf Radwegen erlaubt. Auch das Fahrrad soll durch diese Aktion als Verlehrsmittel gefördert werden. /rp