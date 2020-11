Lohnt sich eine Reiserücktrittsversicherung für Mallorca-Residenten wegen Weihnachten

Fliege ich an Weihnachten von Mallorca nach Deutschland, fliege ich nicht? Was passiert, wenn ich den gebuchten Flug aus Angst vor einer Ansteckung doch nicht antreten will oder schon Covid-19-Symptome habe? Wer sich absichern will und überlegt, eine Reise­rücktrittsversicherung abzuschließen, sollte die Konditionen der Anbieter genau kennen.

Axa Anke Sevenster etwa bietet eine Reiseversicherung an, bei der die Reiserücktrittsversicherung (seguro de cancelación) inklusive ist. Die Versicherung deckt neben dem Rücktritt auch die medizinische Versorgung im Ausland ab. Ein Beispiel: Für den Zeitraum 23. bis 30.12.2020 kostet der Medium-Tarif für Reisen innerhalb Europas pro Person 19,41 Euro. Bei Familien summieren sich die Kosten je nach Anzahl der Mitglieder (weitere Infos: https://www.ankesevenster.com/de/produkte/Reiseversicherung) .

Achtung: Die Versicherung deckt zwar auch die Stornierung der Reise bis 300 Euro ab (kann erhöht werden), dennoch ­zählen nur die in der Versicherung angegebenen Gründe, aus denen man verhindert sein kann, wie beispielsweise: Unfall, schwere Erkrankung, Todesfall eines nahen Verwandten oder Komplikationen in der Schwangerschaft. Alle gesundheitlichen Gründe müssen per Attest vom Arzt nachgewiesen werden.

Entscheidet ein Versicherungsnehmer von sich aus, dass er die Reise nicht antreten möchte, weil er etwa Angst hat oder es ihm derzeit zu umständlich ist, greift die Versicherung nicht. Helena ­Hemberger von Axa Anke Sevenster empfiehlt generell, darauf zu achten, stets die aktuell gültigen Restriktionen einzuhalten. „Bucht jemand mitten in einem Lockdown eine Reise, kann die Kostenübernahme problematisch werden – es sei denn, es liegt ein triftiger Grund für das Reisen vor", so Hemberger, die dazu rät, solche Details und Sonderfälle in jedem Fall vor Abschluss der Versicherung abzufragen.

Auch die von Iberia Versicherungsmakler (www.iberiaversicherungsmakler.com) angebotene Reiseversicherung greift neben den genannten Gründen bei einem Rücktritt nur, wenn Reisende selbst an Covid-19 erkrankt, in Quarantäne sind oder aus anderen Gründen medizinisch behandelt werden müssen und dies per Attest nachweisen können. Selbst Risikopatienten müssen im Moment des Antritts der Reise akute Beschwerden haben. Ausgeschlossen sind : steigende Covid-Zahlen und daher Reiseangst oder die Stornierung der Reise durch den Reise­veranstalter oder die Airline. (Welche Rechte Passagiere in letzterem Fall haben, finden Sie hier.)

Eine Person zahlt für eine einwöchige Reise nach Europa (mit Start in Spanien) circa 36 Euro, für zwei Wochen 55 Euro. Ab fünf Personen, die keine Familie bilden, gibt es fünf Prozent Rabatt.

Familien zahlen ab drei Mitgliedern (mindestens ein Minderjähriger muss dabei sein) 15 Prozent weniger. Der Versicherer Arag, mit dem Iberia Versicherungsmakler zusammenarbeitet, übernimmt dann im Falle des Nicht­antretens einer Reise nach Deutschland Kosten bis zu 1.200 Euro pro ver­sicherter Person, etwa für das gebuchte Hotel, den Mietwagen oder die Flugtickets.

Auch einige Airlines bieten beim Buchen Versicherungen an. Hier gilt es ebenfalls, das Kleingedruckte genau zu lesen und generell zu bedenken: Je günstiger der Preis für die Tickets, desto weniger rentabel ist der Abschluss einer Versicherung. Für alle, die bis zum letzten Moment aus freien Stücken zurücktreten können wollen, lohnt sich im ­Zweifelsfall eher die Buchung bei einer Fluggesellschaft, die flexible Umbuchungsbedingungen ­anbietet.

Letztlich sollte laut Alfonso Rodríguez von der spanischen Verbraucherschutzbehörde Consubal nur eine Reiseversicherung abschließen, wer dies auch unabhängig von der Pandemie wegen seiner ­Lebensumstände tun würde.