Neues Tempolimit für Ringautobahn von Palma de Mallorca ab Februar

Autofahren auf der Via Cintura, der Ringautobahn von Palma de Mallorca, soll ab dem 1. Februar 2021 gemächlicher werden. Der Inselrat von Mallorca hat am Donnerstag (26.11.) das Vorhaben offiziell vorgestellt. Die zuständige Abteilung für Mobilität und Infrastruktur will so die Staus und Unfälle sowie die Lärmbelästigung der Anwohner reduzieren. Zunächst hatte es geheißen, dass die neuen Regelungen bereits ab Januar gelten sollen.

Offenbar ist geplant, das Tempolimit auf der gesamten Strecke der Ma-20 zwischen Molinar und der Einmündung in die Autobahn Ma-1 in Richtung Andratx einzuführen. Seit der Einweihung der Umgehungsstrecke rund um Palma im Jahr 1990 galt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. Eigentlich sollte die Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit bereits zum Sommer 2020 eingeführt werden, doch es gab Verzögerungen.

Der zuständige Verkehrsdezernent des Inselrats, Iván Sevillano, erklärte bei der Pressekonferenz, dass man vor Inkrafttreten des Tempolimits eine Infokampagne organisieren werde. Im Januar soll die neue Beschilderung installiert werden. "Wir sind uns bewusst, dass das eine kühne Maßnahme ist, aber wenn man wirkliche Veränderungen schaffen will, muss man - so glauben wir - mutige Entscheidungen treffen." /jk