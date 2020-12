Reiseregelungen: Antrag auf Aussetzung der Quarantänepflicht im Saarland

Nach Nordrhein-Westfalen muss sich nun auch im Saarland ein Gericht mit einem Eilantrag einer Balearen-Reisenden auseinandersetzen, die fordert, die strengen Corona-Einreiseregelungen in ihrem Heimatbundesland auszusetzen. Vor Gericht gezogen ist eine Frau, die auf Mallorca eine Zweitwohnung besitzt und ihre Reise dorthin vor Weihnachten bereits gebucht hat.

Wie aus einer Pressemitteilung des Oberverwaltungsgericht des Saarlandes hervorgeht, beabsichtigt die Frau auch während des Fluges durchgängig eine FFP-3-Maske zu tragen und verweist in ihrem Antrag auf einen niedrigeren Inzidenzwert auf Mallorca im Vergleich zu ihrem Heimatlandkreis im Saarland. In der durch die derzeitigen Regelungen vorgeschriebenen Quarantäne, die die Frau antreten muss, wenn sie von ihrer Mallorca-Reise zurückkehrt, sieht die Frau eine "Verletzung ihres Grundrechts der Berufsfreiheit". Es sei zudem "zweifelhaft", so die Antragsstellerin weiter, ob die angeordnete Quarantäne von zehn Tagen nach Wiedereinreise in der eigenen Wohnung überhaupt geeignet sei, einer Ausbreitung des Infektionsgeschehens entgegen zu wirken. "Nicht jede aus dem Ausland nach Deutschland einreisende Person kann automatisch als ansteckungsverdächtig angesehen werden", so ihre Argumentation.

Ob das Gericht die aktuellen Einreisebeschränkungen tatsächlich kippt, ist noch fraglich. In Nordrhein-Westfalen hatte ein Bielefelder, der wegen einer Ibiza-Reise von den Beschränkungen betroffen war, am 20. November vor dem Oberverwaltungsgericht Münster erwirkt, dass die Quarantänepflicht bei der Einreise vorläufig außer Vollzug gesetzt wurde. Seitdem ist NRW das einzige Bundesland, in das Menschen, die aus Regionen kommen, die einen niedrigeren Inzidenzwert haben, ohne Quarantänepflicht einreisen dürfen.

Die Bundesregierung unterdessen überprüft, inwieweit das Verfahren zur Ausweisung von Risikogebieten angepasst und die vorliegende Musterverordnung angepasst werden muss, wie es in einer Antwort an die MZ von Anfang Dezember hieß. Die konkreten Vorgaben fallen aber unter das Quarantäne-Regime des jeweiligen Bundeslandes. /somo

