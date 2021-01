Fast 400 Flüge am Flughafen Mallorca über das Wochenende

Obwohl die Corona-Pandemie Europa weiterhin fest im Griff hat, stehen am Flughafen von Mallorca am Wochenende (8. bis 10.1.) 393 Flüge an - und damit vergleichbar viele wie in den Weihnachtsferien. Laut dem staatlichen Flughafenbetreiber Aena werden für Freitag 131 Flüge erwartet, für Samstag 116 und für Sonntag 146 Flüge.

Aus den Zahlen geht nicht exakt hervor, wie viele der Verbindungen aus dem Ausland kommen. Größtenteils handelt es sich jedoch um nationale Flüge, wie ein Blick auf die erwarteten Ankünfte und Abflüge zeigt. Hinzu kommen noch ein paar wenige Flüge aus oder nach Deutschland, die Schweiz oder Luxemburg.

Wie voll die Flugzeuge sein werden, steht auf einem anderen Blatt. Bereits über die Feiertage waren die Maschinen teilweise kaum ausgelastet und flogen mit zwei oder drei Dutzend Passagieren. Auf das Jahr 2020 gesehen rechnet man am Flughafen von Son Sant Joan mit rund 80 Prozent weniger Flugaufkommen als im Jahr 2019. Bis Ende November wurden 5,8 Millionen Fluggäste gezählt. 2019 kamen insgesamt 29,7 Millionen Menschen in Palma an oder flogen von dort ab.

So gut wie gar keine Flieger kommen derzeit aus Großbritannien an, wo der Reiseverkehr seit dem 22. Dezember und noch bis zum 19. Januar wegen der Mutation des Coronavirus eingestellt wurde. Fliegen dürfen nur noch Residenten und spanische Staatsbürger.

Deshalb kam es bisher auch noch nicht zu Warteschlangen am neuen Ausgang im Terminal. Aufgrund des Brexit musste der Bereich am Ausgang der Gepäckausgabe umgestaltet werden. Statt der Ausgänge B, C und D gibt es seit diesem Jahr nur noch die Pforte C.

An diesem Ausgang wurde eine Zollstelle eingerichtet, die von Beamten der Guardia Civil beaufsichtigt wird. Dort müssen die britischen Passagiere seit dem Brexit angeben, ob sie etwas zu verzollen haben. Außerdem wird in ihren Reisepässen per Stempel die Einreise in Spanien vermerkt. /jk