Bei der neuen TÜV-Stelle in Magaluf gibt es Termine innerhalb von zwei Wochen

(Noch) deutlich weniger los als in den anderen ITV-Stationen: die neue Prüfstelle in Magaluf. Foto: Inselrat

Die Wartezeiten auf einen TÜV-Termin (in Spanien ITV genannt) sind auf Mallorca mitunter exorbitant und können vor allem nach der Schließung der Stationen während des Lockdowns im Frühjahr vergangenen Jahres locker mehrere Monate betragen. Abhilfe schafft hier nun die neue ITV-Stelle des Inselrats, die am 9. Dezember in Magaluf (Gemeinde Calvià) eröffnet worden war. Hier, so informiert der Inselrat, gibt es bereits freie Termine Anfang Februar sowie für den gesamten Monat März.

Fahrzeugführer, die in einer der vier anderen Stationen auf Mallorca einen Termin für einen späteren Zeitpunkt haben, deren ITV aber vorher ausläuft, können ihren Termin stornieren und in Magaluf einen neuen vereinbaren. Dasselbe gilt für Autofahrer, die zu einer Nachinspektion aufgefordert wurden. Sie können, unabhängig davon, wo der erste Termin stattfand, die zweite Inspektion in Magaluf durchführen.

Bei der ITV-Station in Magaluf handelt es sich bisher lediglich um eine provisorische Prüfstelle, die in einem Zelt auf dem Gelände des Western Water Park (Camí de Cala Figuera, km 1) eingerichtet wurde. In Kürze soll die definitive Station im Gewerbegebiet Son Bugadelles nahe Santa Ponça fertig sein. Die Stelle in Magaluf verfügt über vier Inspektionslinien und kann bis 200 Autos am Tag untersuchen. Mehr als 4.000 Pkw sind seit der Eröffnung bereits inspiziert worden.

Die Station ist von Montag bis Freitag zwischen 6 und 21 Uhr geöffnet. Die Terminvergabe erfolgt über die Website serviciositv.es. Dort kann man zunächst die Balearen anwählen und dann eine der fünf Stationen, unter anderem Calvià. /jk