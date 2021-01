Auch die Schweiz verlangt ab 8. Februar PCR-Tests für Mallorca-Reisende

Auch für Schweizer Mallorca-Reisende wird das Fliegen komplizierter. Nach einem Beschluss des Bundesrates vom Mittwoch (27.1.), der am 8. Februar in Kraft tritt, müssen ab diesem Tag alle, die in die Schweiz einreisen wollen, einen PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Die Kontrolle erfolge beim Einsteigen ins Flugzeug, teilt der Schweizer Bundesrat mit. Der Test muss zwingend vorgelegt werden, egal ob der Reisende aus einem Risikogebiet kommt oder nicht. Von Mallorca kommend wäre der Test also auch Pflicht, sollte die Insel eines Tages aus der Liste der Risikogebiete herausfallen.

Für Reisende aus Risikogebieten gilt zusätzlich, dass sie sich direkt nach der Ankunft in der Schweiz in eine zehntägige Quarantäne begeben müssen. Sie können diese ab dem 7. Tag verlassen, falls ein negatives Resultat eines Antigen-Schnelltests oder PCR-Tests vorliegt. Reisende aus Nicht-Risikogebieten müssen nicht in Quarantäne.

Ausgeweitet wurde auch die Pflicht, die Kontaktdaten per elektronischem Einreiseformular zu hinterlassen. Diese gilt bereits jetzt für diejenigen, die aus einem Risikogebiet ankommen. Ab 8. Februar gilt die Pflicht dann für jeden, der in die Schweiz einreist, egal, aus welchem Gebiet er kommt.

In Deutschland ist lediglich eine Einreise aus Hochinzidenzgebieten (das gilt derzeit auch für Mallorca) mit der Pflicht verbunden, bereits bei Reiseantritt einen negativen Corona-Test vorzulegen. Nach Auskunft des Robert-Koch-Instituts reicht hier allerdings auch ein Antigentest aus. Weitere Infos hier. /jk

