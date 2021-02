Diese Regeln gelten für Reisen zwischen Mallorca und Deutschland

Trotz aller Corona-Restriktionen ist das Reisen zwischen Mallorca und Deutschland nach wie vor möglich. Allerdings gibt es wenige Flüge und strenge Regeln, die man genau kennen sollte, bevor man einen Flug bucht. Lesen Sie hier einen Überblick über die Test- und Quarantäne-Pflichten beim Reisen in die eine oder andere Richtung.

Reisen von Deutschland nach Mallorca

Grundsätzlich verlangt Spanien von Einreisenden aus Risikogebieten - dazu gehört zur Zeit auch Deutschland - das negative Ergebnis eines vor dem Abflug durchgeführten Tests. Das muss in der Regel ein PCR-Test sein. Laut Gesetz sind auch ähnliche Testverfahren - beispielsweise der sogenannte TMA-Test zugelassen - praktisch haben diese Tests aber kaum eine Relevanz. Schnelltests (Antigentests) reichen nicht aus.

Von der Testpflicht ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren. Das Negativ-Testergebnis darf neben Spanisch und Englisch auch auf Französisch oder Deutsch vorgelegt werden. Der Test darf zum Moment der Einreise nicht länger als 72 Stunden zurückliegen.

Vor dem Flug muss - in der Regeln online - ein Formular ausgefüllt werden (Direktlink auf die Website mit dem Formular), in dem der Passagier nach Symptomen gefragt wird und bestätigt, dass er sich vor der Abreise einem PCR-Test unterzogen hat, der negativ ausgefallen ist. Das Testergebnis muss bei Einreise mitunter vorgelegt werden. Die Behörden sind aber nicht verpflichtet, das Dokument zu prüfen. Zusätzlich zur Testpflicht wird bei allen ankommenden Passagieren die Temperatur gemessen.

Reisen von Mallorca nach Deutschland

Für die Einreise nach Deutschland aus Risikogebieten - Spanien und damit Mallorca zählen seit dem 24.1. sogar als "Hochrisikogebiet" - ist noch komplizierter. Denn neben der Test- gibt es auch eine Quarantänepflicht, über die die deutsche Botschaft in Spanien offiziell auf dieser Seite informiert.

Wer von Spanien einreisen will, muss an der Grenze einen negativen Corona-Test vorweisen können - nach Informationen der deutschen Presseagentur gelten " PCR-Tests sowie Labor- oder Schnelltests vergleichbarer Qualität". Was das konkret heißt, erklärt das Robert-Koch-Institut:



"Negative Testergebnisse dürfen bei Einreise nicht älter als 48 Stunden sein. Bitte prüfen Sie die Quarantäneverordnungen des für Sie zuständigen Bundeslandes auf etwaige Abweichungen."

"Antigen-Test zum direkten Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 werden grundsätzlich aus allen Ländern anerkannt, sofern sie die von der WHO empfohlenen Mindestkriterien für die Güte von SARS-CoV-2-Ag-Schnelltests erfüllen. Hierzu zählen Teste, die eine Sensivität von 80% oder darüber sowie eine Spezifität von 97 Prozent oder darüber erreichen, verglichen mit PCR-Tests."

Für den Abgleich der Mindestkriterien durch die zuständigen Gesundheitsbehörden müssten zudem Angaben zum Hersteller des Antigen-Tests auf dem Testzertifikat ersichtlich sein.

Die deutschen Gesundheitsbehörden in der Bundesrepublik unterscheiden drei Kategorien mit unterschiedlichen Test- und Quarantäneregeln:



"Normale" Risikogebiete: Das sind Länder oder Regionen über einem Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.



Das sind Länder oder Regionen über einem Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Hochinzidenzgebiete: Das sind Länder mit deutlich höheren Infektionszahlen als in Deutschland. Dazu zählen in der Regel die Länder mit einem Inzidenzwert über 200. Spanien und Mallorca gehören zur Zeit in diese Kategorie. Die täglich aktualisierten Corona-Zahlen für Mallorca lesen Sie hier.



Das sind Länder mit deutlich höheren Infektionszahlen als in Deutschland. Dazu zählen in der Regel die Länder mit einem Inzidenzwert über 200. gehören zur Zeit in diese Kategorie. Die täglich aktualisierten Corona-Zahlen für Mallorca lesen Sie hier. Virusvarianten-Gebiete: Das sind Gebiete, in denen hochansteckende Varianten des Coronavirus aufgetreten sind. Bisher fallen Großbritannien, Irland, Südafrika und Brasilien in diese Kategorie.

Bei der Einreise aus Ländern aller drei Kategorien muss man sich vor der Einreise zudem online unter einreiseanmeldung.de anmelden. Während Reisende aus "normalen" Risikogebieten sich spätestens 48 Stunden nach der Einreise in Deutschland auf Corona testen lassen müssen, müssen Rückkehrer aus Hochrisikogebieten sich bereits höchstens 48 Stunden vor der Einreise testen lassen.

Neben der Testpflicht gilt in Deutschland für Einreise aus Risikogebieten auch eine 10-Tages-Pflichtquarantäne. So lange Mallorca zu den Hochinzidenz-Gebieten gehört, gibt es von dieser Pflicht auch nahezu keine Ausnahme. Für die genauen Regelungen gelten die Verordnungen der Bundesländer. Diese können zudem die Ausnahmeregeln bezüglich der 10-Tages-Pflichtquarantäne zusätzlich einschränken. MZ-Leser berichteten, dass die Tests bei der Ankunft in Deutschland inzwischen von der Bundespolizei streng kontrolliert werden.

Die weiteren Aussichten

Dass Reisen zwischen Deutschland und Mallorca in den kommenden Wochen noch komplizierter werden könnten, zeichnete sich Ende Januar ab, als die europäischen Staats- und Regierungschefs weitere Reisebeschränkungen erwogen, vor allem um die Ausbreitung der neuen Mutationen des Coronavirus aufzuhalten. Keine Option ist nach Worten des EU-Ratschefs Charles Michel eine erneute Grenzschließung wie im ersten Corona-Höhepunkt im Frühjahr 2020.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte bereits vor dem Gipfel für eine engere Kooperation mit den EU-Staaten geworben. Sie schloss allerdings auch erneute Grenzkontrollen in Deutschland nicht komplett aus. "Wenn ein Land mit einer vielleicht doppelt so hohen Inzidenz wie Deutschland alle Geschäfte aufmacht, während sie bei uns noch geschlossen sind, dann hat man natürlich ein Problem", sagte sie in Berlin. Ob Merkel dabei bestimmte Länder im Auge hatte, ist unklar. In Spanien allerdings, das derzeit eine mehr als doppelt so hohe Inzidenz wie Deutschland aufweist, sind die meisten Geschäfte derzeit geöffnet.

Vor einer Mallorca-Reise sollten sich Passagiere auch unbedingt über die jeweils geltenden Corona-Restriktionen informieren.



