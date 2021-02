Neue Flugroute verbindet Mallorca mit Kopenhagen

Ab dem 3. Juli steht Mallorca-Residenten eine weitere Flugverbindung zur Verfügung. Ab diesem Tag startet der irische Billigflieger Ryanair die Route zwischen Palma de Mallorca und der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Zwei Flüge in der Woche soll es dann in den Norden geben, laut der derzeitigen Planung jeweils am Dienstag und am Samstag.

Bis Juli ist es zwar noch etwas hin, aber wer sich jetzt schon für eine Reise entscheidet, kann sich noch bis Samstag (27.2.) um Mitternacht Tickets zu Schnäppchenpreisen sichern. Ein einfacher Flug auf der Strecke ist bis dann ab 39,99 Euro zu haben. Wer bis zum 31. März bucht, der kann noch von den derzeitigen Corona-Bedingungen profitieren und darf kostenlos seinen Flugtermin ändern.

Laut Susana Brito, Sales Manager der Airline, gilt dieses Angebot derzeit für Flüge bis einschließlich Ende Oktober. Auch die meisten anderen Fluggesellschaften bieten derzeit aufgrund der unsicheren Reisesituation kostenlose Umbuchungen an.

Bei Ryanair ging wie bei allen anderen Airlines, in der Corona-Krise die Zahl der Passagiere drastisch zurück. Wie Anfang Februar bekannt wurde, rechnet die Fluglinie für das Geschäftsjahr 2020/21 mit einem Verlust von bis zu 950 Millionen Euro. Anfang Januar hatte Ryanair angesichts der zahlreichen Reisebeschränkungen weltweit den ohnehin schon reduzierten Flugplan noch einmal deutlich weiter ausgedünnt. /jk