Eurowings setzt jetzt auch auf britische Mallorca-Urlauber

Der Mallorca-Flieger Eurowings will in diesem Jahr erstmals Urlauber aus Großbritannien auf die Insel bringen. Beim Einstieg in den britischen Reisemarkt werde man zunächst Urlauber aus Birmingham und Manchester jeweils zweimal pro Woche nach Mallorca und wieder zurück fliegen, heißt es in einer Pressemitteilung vom Freitag (5.3.). Weitere Ausbauschritte wolle man in den nächsten Wochen prüfen.

Die Fluggesellschaft, die eine internationale Basis auf Mallorca betreibt, reagiert damit nach eigenen Angaben auf die "sprunghaft gestiegene Nachfrage nach Flügen zwischen Großbritannien und Mallorca". Erstmals in der Geschichte des Unternehmens werde man britische Flughäfen mit der Insel verbinden.

Hintergrund für den "pan-europäischen Ausbau" sei die Tatsache, dass auf der britischen Insel bereits ein Run auf Urlaubsreisen eingesetzt habe. "Kaum stand der Termin für das Ende des Corona-Lockdowns in Großbritannien fest, haben sich viele Briten umgehend Flüge in den Süden Europas gesichert, vorzugsweise Richtung Mallorca." Unmittelbar nach der Ankündigung von Öffnungsschritten seien Urlaubsbuchungen der Reiseanbieter um teilweise mehr als 600 Prozent im Vergleich zur Vorwoche in die Höhe geschnellt. Die Airline verweist in ihrer Mitteilung zudem darauf, dass fast zur gleichen Zeit auf Mallorca nach deutlich gesunkenen Corona-Zahlen erste Öffnungsschritte für Restaurants und Bars verkündet worden seien.

Eurowings, Tochter der Lufthansa-Gruppe, will Mallorca im Sommer 2021 nach Unternehmensangaben mit 22 Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz verbinden. Mit Birmingham und Manchester erhöhe man die Zahl der Mallorca-Anbindungen auf insgesamt 24 Flughäfen. /ff