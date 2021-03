Tui schließt Mallorca aus den "Top"-Reisezielen aus

Ob Mallorca in diesem Jahr ein gefragtes Ziel für Urlauber auf der Suche nach Sonne, Strand und Meer sein wird, ist fraglich: Der Reiseveranstalter Tui verkündete bereits vor einigen Wochen, dass Kreta die Balearen-Insel auf der Beliebtheitsskala überholt habe. Bei einem neuen Promo-Video zu den fünf Top-Reisezielen im Sommer 2021 taucht Mallorca gar nicht erst auf den vorderen Plätzen auf.



Der kurze Clip, den Tui am 3. März über die sozialen Netzwerke verbreitete, nennt zwar Griechenland und Spanien als die zwei beliebtesten Destinationen für Urlauber aus Europa. Allerdings bleiben die Balearen außen vor: Platz eins des Rankings geht an die Kanaren – gefolgt von der Türkei, Kreta, Zypern und Rhodos.





The desire to travel is strong. But what is possible? We show you the TOP 5 destinations for #summer 2021.??#Greece and #Spain are the most popular holiday destinations for Europeans this summer. Have a look at our video and find out which are the favourite holiday destinations. pic.twitter.com/hXwUkxqg03