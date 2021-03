Auch Condor baut Angebot der Mallorca-Flüge deutlich aus

Die Deutschen fliegen auf Mallorca: Kaum waren am Freitag (12.3.) Mallorca und die anderen Balearen-Inseln von der Liste der Risikogebiete gestrichen worden, setzte ein Buchungs-Ansturm auf die Flüge ein. Auch die Airline Condor spürt nun einen deutlichen Anstieg der Reservierungen. In einer Pressemitteilung von Montag (15.3.) heißt es, dass Condor zum Start der Osterferien von acht deutschen Städten aus Palma de Mallorca anfliegt.

Somit stünden an Ostern bereits mehr Flugoptionen zur Verfügung als im Hochsommer 2020. Condor reagierte auf die hohe Nachfrage bereits mit mehreren Zusatzflügen aus Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und Leipzig. Dazu nimmt die Airline den Flugbetrieb an den anderen Standorten früher auf als geplant. Auch aus der Schweiz startet die Fluglinie vom Airport in Zürich schon eher als zunächst geplant Richtung Palma de Mallorca.

Den Auftakt der Verbindungen macht Düsseldorf bereits am 20. März. Ab dem 27. März geht es dann aus Frankfurt (bis zu 4 Mal täglich), Hamburg, München und Leipzig (bis zu 3 Mal täglich) sowie Berlin und Hannover (bis zu 2 Mal täglich) nach Mallorca. Von Stuttgart aus kann man ab 1. April einmal täglich nach Palma fliegen, genauso wie von Zürich aus, wo es bereits ab 27. März erste Verbindungen gibt. Die Preise für die Flüge beginnen bei 89,99 Euro für die einfache Strecke.

Der hohe Andrang auf die Tickets für Mallorca-Flüge hatte unter anderem dafür gesorgt, dass die Lufthansa-Tochter Eurowings ihr Angebot zu Ostern mit rund 300 Zusatzverbindungen aufstockte. Das hatte die Airline am Sonntag (14.3.) mitgeteilt. Unter anderem in Düsseldorf, Köln/Bonn, Hamburg sowie Stuttgart war die Nachfrage nach Flügen zuvor deutlich angestiegen, hieß es.

Mit der Nachfrage schossen plötzlich auch die Preise nach oben. Bei einer stichpunktartigen Recherche stieß die MZ für Flüge aus Deutschland auf die Insel über die Osterfeiertage auf Preise von mindestens 400 Euro für Hin- und Rückflug, in manchen Fällen kostete die einfache Strecke schon über 300 Euro. /jk