69 Flüge, 7.913 Passagiere, kein einziger positiver Corona-Test

Einreisekontrolle am Flughafen Son Sant Joan in Palma de Mallorca. Foto: Delegación de Gobierno

Die für die Überwachung des Grenzverkehrs in Spanien zuständige Gesundheitsbehörde Sanitat Exterior hat zwischen Freitag (19.3.) und Sonntag auf Mallorcas Flughafen Son Sant Joan insgesamt 7.913 aus dem Ausland angereiste Passagiere überprüft. Laut einer Pressemitteilung der übergeordneten Vertretung der Zentralregierung auf den Balearen wurden dabei 121 Reisende noch ein zweites Mal kontrolliert, weil es Unstimmigkeiten mit ihrem Einreiseformular und QR-Code gab. Bei den unter dieser Gruppe durchgeführten Corona-Schnelltests fiel kein einziger positiv aus, womit der Einreise nichts mehr entgegenstand.

Insgesamt waren am Wochenende auf Mallorca 69 Flieger aus dem Ausland gelandet, was eine durchschnittliche Belegung pro Maschine von 115 Reisenden ergibt. Auf Ibiza landete nur eine internationale Maschine, mit 107 Passagieren an Bord, auf Menorca war es keine einzige.

Sanitat Exterior steht in der mallorquinischen Öffentlichkeit unter Rechtfertigungsdruck, weil bis vor Kurzem am Flughafen nur stichprobenartig überprüft wurde, ob die Einreisenden einen negativen PCR-Test vorweisen können, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Mittlerweile sollen alle ankommenden Passagiere, auch die vom spanischen Festland, ausnahmslos kontrolliert werden.

Außerdem müssen die Reisenden auch das sogenannte Spain-Travel-Health-Formular korrekt ausfüllen, indem sie ebenfalls über ihren Corona-Test Auskunft geben müssen. Um die zunehmende Zahl an ausländischen Osterurlaubern bewältigen zu können, habe man das Personal an den Kontrollen nun um 15 Prozent aufgestockt, heißt es in der Mitteilung. /ck