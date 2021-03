Mehr Busse von Palma de Mallorca zum Flughafen und an die Playa

In der Pandemie hat die Stadt Palma die Busverbindungen zurückgeschraubt, über die Osterfeiertage werden nun vor allem die Frequenzen der häufig von Urlaubern benutzten Linien zwischen der Innenstadt, dem Flughafen und der Playa de Palma deutlich ausgebaut. Das teilen die Verkehrsbetriebe EMT am Samstag (27.3.) mit.

Demnach werden die Linien A1, A2, L23 und L25 ab Samstag (27.3.) und bis einschließlich 11. April häufiger als bislang fahren. Eine kurze Übersicht:

- Linie A1 (Flughafen Son Sant Joan - Zentrum Palma): Die Frequenz der Busse wird verdoppelt. Das bedeutet, dass die Linie täglich alle 20 Minuten fährt, auch an Sonn- und Feiertagen

- Linie A2 (Flughafen - Playa de Palma): Der Bus wird ab sofort wieder einmal in der Stunde fahren, nachdem er in den vergangenen Monaten lediglich sporadisch zu den Schichtwechseln der am Flughafen arbeitenden Angestellten unterwegs war

- Linie L23 (s'Arenal - Playa de Palma): Diese Linie wird an Samstagen sowie den Sonn- und Feiertagen um 50 Prozent aufgestockt. Somit fahren die Busse bis zum 11. April statt bisher alle 30 Minuten nun alle 20 Minuten

- Linie L25 (s'Arenal - Playa de Palma - Zentrum Palma): Die Linie wird an Wochentagen und Samstagen zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr punktuell mit einzelnen Bussen verstärkt. Darüber hinaus wird die Frequenz an den Sonn- und Feiertagen der Semana Santa, also der Osterwoche, verstärkt. Der Bus wird statt wie bisher alle 25 Minuten dann alle 20 Minuten fahren. Wichtig für Urlauber: Auf Mallorca sind der Gründonnerstag (1.4.), der Karfreitag (2.4.) und der Ostermontag (5.4.) gesetzliche Feiertage. /jk