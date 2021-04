Auch Schiffspassagiere müssen PCR-Test auf Mallorca vorzeigen

Die Covid-19-Einreisekontrollen für Mallorca sind auch an den Häfen der Insel worden. Nach Wiederaufnahme der Fährverbindung zwischen dem südfranzösischen Toulon und Alcúdia alle 545 Passagiere der ersten ankommenden Fähre in Alcúdia kontrolliert worden, wie die Reederei Corsica Ferries am Ostersonntag (4.4.) mitteilte.

Vier Passagiere der "Mega Express Two" konnten beim Aussteigen keinen PCR-Test vorweisen. Die spanischen Gesundheitsbehörden ließen bei den Personen einen Test durchführen, der negativ ausfiel. Laut den geltenden Vorschriften müssen die Personen zudem mit einer Anzeige rechnen.

Die spanischen Behörden verlangen bei der Einreise ein Zertifikat über einen negativen PCR-Test, der innerhalb der vergangenen drei Tage vor Abreise durchgeführt wurde. Das gilt für Flugreisen ebenso wie für den Fährverkehr. Zunächst war diese Vorschrift nur sporadisch kontrolliert worden. Mit dem zaghaften Beginn der Reisesaison wurden die Kontrollen verschärft.

Über die aktuell geltenden Regeln für Reisen zwischen Deutschland und Spanien informieren wir in dieser Meldung. Über die Restriktionen, die aufgrund der Covid-19-Pandemie auf Mallorca gelten informieren wir hier. /tg

Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link.