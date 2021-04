Wieder lange Schlangen bei Kontrollen am Flughafen Mallorca

Corona-sicher ist anders: Schlangen am Flughafen von Palma de Mallorca am Sonntagabend (18.4.).

Am Flughafen von Palma de Mallorca haben sich vor dem Kontrollpunkt der Corona-Testergebnisse am Sonntagabend (18.4.) wie schon in der Vergangenheit erneut lange Schlangen von Passagieren gebildet, die mit Inlandsflügen gelandet waren.

Die lediglich vier Mitarbeiter, die am frühen Abend an dem Kontrollpunkt vor der Gepäckausgabe Dienst hatten und die QR-Codes einscannen mussten, waren sichtlich überfordert, als zwischen 19.30 und 20.30 Uhr sechs Flugzeuge auf einmal landeten (zwei aus Barcelona, je eines aus Valencia, Madrid, Menorca und Prag).

Den vorgeschriebenen Abstand zu halten, war unter diesen Umständen kaum möglich. Entsprechend groß war die Empörung unter den Hunderten von Passagieren. "Es ist eine Schande, dass man uns ausgerechnet an eine Gesundheitskontrolle so zusammenpfercht", sagte ein Passagier. Die Wartezeit betrug zwischen 30 und 40 Minuten.

Noch länger mussten jene warten, die direkt am Flughafen einen PCR- oder Antigentest machen mussten. Residenten auf der Insel sowie Inlandsreisende mit einem zwingenden Reisegrund haben diese Möglichkeit.

Auch am Montagmorgen kam es wieder zu Schlangen vor dem Kontrollpunkt, nachdem Flüge aus Barcelona gelandet waren. Allerdings waren sie nicht mehr ganz so lang wie am Vortag. Von langen Warteschlangen der Passagiere, die aus Deutschland, der Schweiz oder Österreich anreisen, ist derzeit nichts bekannt. Ihr Kontrollpunkt befindet sich an einer anderen Stelle, Flughafen-Mitarbeiter dirigieren sie energisch und lautstark dorthin. /ck