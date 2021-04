Bundes-Notbremse behindert Flugverbindungen nach Mallorca

Die bundesweite Notbremse zur Eindämmung der Pandemie tritt am Samstag (24.4.) in Kraft - und damit verbunden auch die nächtlichen Ausgangssperren zwischen 22 und 5 Uhr morgens in Kreisen mit einer Inzidenz über 100. Das bedeutet, dass man auch öffentliche Verkehrsmittel und Flugzeuge nur nutzen darf, wenn man einen triftigen Grund vorweisen kann, also die Fahrt zur Arbeit, zum Arzt oder ähnliches.

Was aber passiert beispielsweise mit Mallorca-Flügen, die nach 22 Uhr in Deutschland ankommen oder frühmorgens von einem deutschen Flughafen abheben? Wer beispielsweise von seinem Wohnort zu einem Flughafen fahren will und dabei durch einen Landkreis mit einer Indizenz von über 100 fahren müsste - was zurzeit außer in Schleswig-Holstein und Niedersachsen beinahe flächendeckend zutrifft -, der darf seine Fahrt gar nicht erst antreten und folglich auch nicht ins Flugzeug steigen. Wer gegen die Ausgangssperre verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Noch unklar ist, ob in Gebieten mit hohen Inzidenzen überhaupt nachts Flugzeuge starten dürfen.

Auch ob Reisende bereits ab Samstag Strafen befürchten müssen, steht noch in den Sternen. Beim Verband der Deutschen Flughäfen (ADV) geht man davon aus, dass es eine Gnadenfrist für die ersten Tage gibt. Außerdem beinhalte das Gesetz noch einiges an Interpretationsspielraum, sagt eine Sprecherin der MZ. "Bereits gebuchte Flüge, die in den Zeitraum der Ausgangssperre fallen, müssen angetreten werden können", sagt die Sprecherin.

Konkrete Anweisungen von Seiten der Politik gebe es derzeit noch nicht, einige Länder seien aber bereits damit beschäftigt, die Regelungen klar zu definieren, erklärt die Sprecherin. Sie hofft, dass es Ausnahmen für Menschen gibt, die im fraglichen Zeitraum einen Flug antreten.

Das faktische Nachtflugverbot aus Deutschland beträfe im Falle von Mallorca bereits am Samstag mehrere Verbindungen. Am Flughafen von Palma kommt am Samstag (24.4.) um 7.25 Uhr eine Tuifly-Maschine aus Hannover an, die quasi mit dem Ende der Ausgangssperre abhebt. Davor müssen die Reisenden aber ja noch zum Flughafen kommen. Eine halbe Stunde später landen Tuifly-Jets aus Frankfurt und Stuttgart. Hier stehen die Urlauber vor dem selben Problem.

Wie Tuifly in diesem Fall vorgehen will, steht noch nicht fest. Ein Sprecher erklärte der MZ, dass das derzeit geprüft werde. Auch abends gibt es Flüge mehrerer Airlines nach Deutschland, die dort erst nach 22 Uhr ankommen und somit in die Ausgangssperre fallen würden. Eurowings meldete sich auf eine Anfrage bisher nicht zurück.