Nagelneue Mallorca-Fähre nimmt am 1. Mai den Betrieb auf

Ab Samstag, dem 1. Mai, verkehrt eine nagelneue Fähre zwischen Mallorca und dem spanischen Festland. Die gerade in Betrieb genommene "Eleanor Roosevelt" ist laut Aussage der Reederei Baleària die erste mit Flüssiggas betriebene Schnellfähre der Welt und gerade erst in der Armon-Werft in Gijón (Asturien) vom Stapel gelaufen.

Auf dem neuen Schiff, das von Dénia aus den Betrieb aufnehmen wird und dazu erst einmal durch die Meerenge von Gibraltar ins Mittelmeer überführt wird, haben 1.200 Passagiere und 450 Fahrzeuge Platz. Die "Eleanor Roosevelt" soll am Donnerstag in Dénia ankommen.

Zu den Annehmlichkeiten an Bord gehören laut Pressemitteilung mehrere Cafeterías, ein Food-Truck und ein Spielbereich für Kinder. Hinzu kommt das digitale Angebot: Internet auf der Überfahrt, Bildschirm-Unterhaltung und Videoüberwachung der mitgeführten Haustiere. Passend zu alledem gibt es die Bordkarte per WhatsApp.

Baleària beziffert die Investition in das neue Schiff auf 90 Millionen Euro. Die CO2-Ersparnis dank des Flüssiggas-Betriebs entspreche dem Ausstoß von 8.900 Pkw. Der reale Kraftstoff-Konsum sowie die Effizienz der Motoren würde durch Sensoren und Messgeräte an Bord überprüft, in deren Entwicklung auch EU-Gelder geflossen seien. Die Reederei will in diesem Jahr insgesamt neun ihrer Schiffe auf Flüssiggas umrüsten und hat eigenen Aussagen zufolge 380 Millionen Euro in diese Maßnahme investiert.

Die Taufe des neuen Schiffs auf "Eleanor Roosevelt" deutet darauf hin, dass es in Zukunft auch in der Karibik eingesetzt werden könnte, wo Baleària zwischen den USA und den Bahamas verkehrt. Eleanor Roosevelt (1884-1962) war eine US-amerikanische Menschenrechtsaktivistin und Diplomatin sowie die Ehefrau des 32. US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt.



