Bundesgesundheitsministerium prüft Corona-Testpflicht für Mallorca

Mit Spannung wird auf Mallorca eine in Berlin anstehende Entscheidung über die gegenwärtig noch bestehende Corona-Testpflicht bei Einreise per Flugzeug in die Bundesrepublik Deutschland erwartet. Diese Regelung, die im Zuge der Diskussion um die Mallorca-Urlaube zu Ostern erlassen worden war, gilt noch bis einschließlich Mittwoch (12.5.).

Ob auch darüber hinaus bei Einreise aus Ländern oder Regionen, die keine Risikogebiete sind, ein Test vorzuweisen ist, entscheidet nun das Bundesgesundheitsministerium. Dort will man sich derzeit noch nicht festlegen, wie die Entscheidung aussehen könnte und wann sie fällt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn befinde darüber "im Laufe der Woche", heißt es in der Pressestelle gegenüber der MZ.

Die Testpflicht war zum 30. März eingeführt worden. Da die Abstriche höchstens 48 Stunden vor der Einreise vorgenommen worden sein dürfen, hatte die Regelung den Osterurlaub auf Mallorca ein wenig verkompliziert. Teilweise bildeten sich lange Schlangen vor Kliniken und Arztzentren. Seither sind etliche weitere Testcenter hinzugekommen, und die Corona-Tests haben sich zu einer attraktiven Einnahmequelle für Unternehmen im Gesundheitssektor entwickelt. Die Balearen-Regierung hat die Preise inzwischen gedeckelt.

Auch bei Einreise in Spanien und somit auch auf Mallorca ist bislang ein negativer Corona-Test vorzulegen. Hier muss es sich um einen PCR-Test handeln, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Ob diese Testpflicht demnächst Geimpften oder Genesenen erlassen wird, steht noch nicht fest. /ck