Mindestpreis für Mallorca-Flüge? Das wäre die Folge

Sind die Tage der Billigflüge nach Mallorca gezählt? Wenn es nach dem Kanzlerkandidaten der SPD, Olaf Scholz, geht, dann schon. Er will eine Preisgrenze für innereuropäische Flüge durchsetzen. Kein Flug dürfe günstiger sein als die Flughafengebühren und alle anderen Gebühren, die dafür anfallen, sagte Scholz am Mittwochabend (12.5.) in der Sendung „ProSieben Spezial Live". Das beträfe natürlich auch Mallorca-Flüge, die in den vergangenen Jahren teilweise zu Spottpreisen von 5 bis 10 Euro verkauft wurden. Zurzeit allerdings sind Mallorca-Flüge von den meisten deutschen Städten aus nicht für unter 60, 70 Euro pro Strecke zu bekommen. Ein Preis, der sich in etwa mit den Vorstellungen von Scholz' Preisgrenze decken würde.

Was würde das für Mallorca-Flüge in Zukunft bedeuten? Die MZ hat sich die anfallenden Gebühren bei Mallorca-Flügen näher angeschaut. Dabei kommt es sehr darauf an, ob ein Flug von Mallorca nach Deutschland geht oder andersherum. In Deutschland startende Flieger zahlen - je nach Abflugort - unterschiedlich hohe Gebühren. Jeder Passagier, der aus Palma startet, muss die von der staatlichen Flughafenverwaltung Aena festgesetzten Gebühren und Steuern zahlen. Mallorca schneidet im Vergleich zu Deutschland meist günstiger ab, allein schon weil es in Spanien keine Luftverkehrssteuer gibt, die bei Abflügen aus Deutschland mit 12,88 Euro zu Buche schlägt. Das bedeutet, dass mit einem Flug, der von Deutschland aus nach Spanien weniger als 12,88 Euro kostet, die Airline bereits Verlust macht.

Bei einer Probebuchung mit der Lufthansa kommt von Frankfurt nach Palma am 14. Mai bei einem Preis von 311,89 Euro ein Anteil an Gebühren von 94,98 Euro heraus. Darunter fallen die Luftverkehrssteuer, die Flughafengebühr von 9,95 Euro pro Passagier im Falle von Frankfurt, ein Zuschlag von 45 Euro für einen internationalen Flug (offensichtlich eine Eigenart der Lufthansa, andere Airlines verlangen diese nicht) oder auch eine Passagier-Service-Gebühr von 27,06 Euro.

Wählt man die Airline Condor sieht es folgendermaßen aus: Für einen beliebigen Flug von Leipzig nach Palma Ende Mai fallen Steuern und Gebühren in Höhe von 37,12 Euro an. Darunter sind die Flughafengebühr (oder Flughafensicherheitsabgabe, wie Condor sie nennt) mit 8,13 Euro, die Luftverkehrssteuer in Höhe von 12,88 Euro sowie die Passagier-Service-Gebühr, die hier mit 16,11 Euro zu Buche schlägt. Bei Eurowings zahlt man für einen Flug von Düsseldorf nach Palma am 14. Mai derzeit 174,99 Euro. Davon entfallen 35,65 Euro auf Gebühren. Zusätzlich zur Luftverkehrssteuer fallen in Düsseldorf 22,77 Euro an Flughafengebühren an.

Fliegt man in die andere Richtung, also von Palma nach Frankfurt, wird es günstiger. Aena hat in einem Dokument auf der Website die verschiedenen Gebühren aufgeschlüsselt. Demnach werden pro Passagier, der von Palma aus nach Deutschland abfliegt, 5,92 Euro an Abfluggebühren fällig. Dazu kommen noch die sogenannte Flugsicherungs- und Sicherheitsgebühr mit 71 Cent und die Sicherheitssteuer mit 3,38 Euro - ebenfalls jeweils pro Passagier. Im Winter sinken diese Tarife um 20 Prozent, für Anschlussflüge werden 40 Prozent weniger fällig. Für einen Flug von Palma nach Düsseldorf Anfang Juni mit Eurowings berechnet die Airline 10,39 Euro an Steuern und Gebühren, die sie in Palma leisten muss. Genauer werden die Posten nicht aufgeschlüsselt. Andere Fluggesellschaften bieten detailliertere Angaben, wobei sich die Kosten hier quasi nicht unterscheiden.

Bei Condor werden für einen Flug von Palma nach Leipzig am 21. Mai bei einem Flugpreis von 49,99 Euro insgesamt 10,79 Euro an Gebühren fällig, nämlich die Abfluggebühr von 6,79 Euro (die Aena allerdings mit 5,92 Euro angibt), die Sicherheitssteuer von 3,38 Euro und die sogenannte Aviation and Security Fee in Höhe von 62 Cent pro Person, die in den offiziellen Aena-Listen mit 71 Cent veranschlagt wird.

Im Falle von Lufthansa unterscheiden sich die Gebühren von Palma aus nach Frankfurt ebenfalls nur um wenige Cent. Bei einem Flug am 15. Mai berechnet die Lufthansa 6,63 Euro Flughafengebühr, ebenfalls 62 Cent für die Flugsicherungs- und Sicherheitsgebühr und ebenfalls 3,38 Euro Sicherheitssteuern. Bei Lufthansa kommt erneut ein Zuschlag von 39 Euro hinzu, den andere Airlines nicht verlangen. Ryanair schlüsselt die Gebühren vor der definitiven Buchung nicht auf.

Es lässt sich festhalten, dass eine Airline für einen Flug von Mallorca nach Deutschland nur rund 10 Euro an Steuern und Gebühren zahlen muss. Von Deutschland aus nach Mallorca fällt dagegen mehr als das Dreifache an. Sollte die Idee von Olaf Scholz also umgesetzt werden, dürften Flüge nach Palma für unter 40 Euro nicht mehr möglich sein.