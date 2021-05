Kreuzfahrtschiff "Aida Perla" läuft ab Juli Palma de Mallorca an

Die Kreuzfahrtschiffe kehren zurück nach Mallorca. Die Reederei Aida Cruises überführt ihre "Aida Perla" Anfang Juli von den Kanarischen Inseln ins Mittelmeer. Ab dem 10. Juli beginnen dann im Wochenrhythmus zwei verschiedene Mittelmeerrundfahrten ab Palma de Mallorca. Die beiden Kreuzfahrten lassen sich auch zu einer 14-tägigen Rundfahrt kombinieren, wie das Unternehmen am Donnerstag (20.5.) mitteilte. Buchungsstart ist der 4. Juni.

"Wir freuen uns sehr, unseren Gästen wieder Kreuzfahrten ab Palma de Mallorca anbieten zu können. Wir sind bereits seit 25 Jahren eng mit der Insel verbunden", sagt Aida Cruises-Chef Felix Eichhorn. "Die Regierung der Balearen begrüßt den Neustart von sicheren Kreuzfahrten in seinen Häfen. Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen der Gespräche, die in den letzten Wochen zwischen den Balearen und der Costa Gruppe dazu geführt haben, dass wir jetzt sicher starten können. Wir heißen Aida und seine Gäste herzlich willkommen", wird Rosana Morillo, Generaldirektorin im balearischen Tourismusministerium, in derselben Pressemitteilung zitiert.

Beim ersten der beiden Angebote stehen Landgänge in Cádiz, Málaga, Cartagena und Barecelona auf dem Programm. Das Passieren der Meerenge von Gibraltar gilt als weiteres Highlight auf dieser Tour. Die zweite siebentägige Tour besucht die Häfen Alicante, Ibiza, Valencia und ebenfalls Barcelona. /tg