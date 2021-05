Deutschland erstmals seit Oktober kein "Risikogebiet" mehr

Die schnell sinkende 7-Tage-Inzidenz in Deutschland gibt Anlass für Spekulationen darüber, wann die Testpflicht für Reisende von deutschen Flughäfen nach Spanien - und somit auch für die Mallorca-Reise - entfällt. Am Mittwoch (26.5.) meldete das Robert-Koch-Institut für Deutschland erstmals seit Oktober 2021 einen Inzidenzwert von unter 50. Vorausgesetzt, dass diese Schwelle auch in den folgenden Tagen unterschritten wird, wäre Deutschland nach eigenem Verständnis kein "Risikogebiet" mehr.

An den Spanien- und Mallorca-Reisen wird sich dadurch so schnell nichts ändern. Denn erstens aktualisiert Spanien die Liste der Risikogebiete nur alle 14 Tage. Die letzte Aktualisierung erfolgte am Montag (24.5.), als Großbritannien und Japan von der Liste gestrichen wurden. Diese Liste ist hier einsehbar und gilt noch bis zum 6. Juni.

Zweitens befolgt das spanische Außenministerium bei der Bewertung nach eigenen Angaben die "Empfehlung des EU-Rates vom 13. Oktober 2020 (externer Link: Empfehlung EU 2020/1475 des Rates). Demnach würde die Testpflicht erst entfallen, wenn die 14-Tages-Inzidenz unter einen Wert von 25 sinken würde. Davon sind Deutschland und auch Spanien noch weit entfernt.

Was Spanien bereits in Aussicht gestellt hat, ist der Wegfall der Testpflicht für vollständig Geimpfte. Diese Regelung tritt aber erst am 7. Juni in Kraft. Deutschland hat die Testpflicht bei Einreise für Geimpfte und Genesene bereits aufgehoben. In wenigen Wochen soll das Reisen zudem durch ein europäisches Impfzertifikat erleichtert werden.

Eine aktuelle Übersicht über die geltenden Regeln für Reisen zwischen Deutschland und Mallorca finden Sie hier. Die allgemein auf Mallorca gültigen Restriktionen finden wir hier. /tg

