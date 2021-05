Mit dem Zeppelin von Mallorca nach Barcelona

Es könnte eine dieser cleveren unternehmerischen Ideen sein, die schon bald wieder in den Niederungen behördlicher Auflagen begraben werden - oder aber tatsächlich eines Tages eine saubere Reisealternative auf die Insel sein. Das britische Unternehmen Hybrid Air Vehicles (HAV) will zu einem noch nicht absehbaren Zeitpunkt eine Zeppelin-Verbindung zwischen Palma de Mallorca und der Innenstadt von Barcelona anbieten.



Die 216 Kilometer Luftlinie zwischen der balearischen und der katalanischen Hauptstadt sollen dann in 4,5 Stunden bewältigt werden. Der Flug würde somit wesentlich länger dauern als die halbe Stunde im Flugzeug, aber dafür wäre er wesentlich klimaneutraler, verspricht das Unternehmen.



Mit dem "Airlander 10" genannten Zeppelin würden nur 4,54 Kilogramm CO2 pro Passagier in die Luft gepumpt, gegenüber 52,8 Kilogramm pro Passagierflugzeug im Flieger. Die CO2-Bilanz fiele damit ähnlich aus wie bei einer Schiffsreise, aber dafür wäre man halb so schnell am Ziel: 4,5 Stunden gegenüber mehr als 9 Stunden.





Airlander will offer customers the chance to make their travel connections a part of the holiday experience. Cruise over Majorca in Airlander low enough to see the sights, with the windows open to let the warm air in.https://t.co/kj7elFwhZU#Mobility #CarbonFootprint pic.twitter.com/JfSd7tbDEQ