Impfnachweise bei Mallorca-Reisen: Das ist derzeit zu beachten

Nicht mehr lange, dann wird das Reisen innerhalb von Europa dank des digitalen COVID-Zertifikats ein ganzes Stück einfacher. Als Starttermin gibt die Europäische Kommission den 1. Juli aus. Doch auch vorher schon müssen Geimpfte und Genesene, die zwischen Mallorca und Deutschland hin- und herreisen, keinen negativen Corona-Test mehr vorzeigen. Ein Überblick.

Was ist das digitale COVID-Zertifikat?

Die EU-Staaten haben sich auf eine einheitliche Lösung geeinigt und setzen auf ein digitales Zertifikat (Digital Green Certificate), das zum 1. Juli flächendeckend in allen EU-Ländern eingeführt werden soll und dann länderübergreifend anerkannt wird. Den Mitgliedsstaaten soll dabei eine Übergangsfrist von bis zu sechs Wochen bis zum 12. August eingeräumt werden. In Deutschland ist die Einführung des freiwilligen Nachweises schon bis Ende Juni geplant. Das kostenlose Dokument soll es digital oder auf Papier mit QR-Code in der Landessprache und auf Englisch geben.

Wie wird das Zertifikat aussehen?

Es muss Aufschluss darüber geben, welchen Impfstoff die Person erhalten hat und ob es eine oder bereits zwei Dosen sind. Zugelassen sind in Europa die Impfstoffe von Pfizer-Biontech, Moderna, AstraZeneca und Janssen. Zudem sollen Informationen zu frischen Tests und durchgestandenen Corona-Infektionen hinterlegt werden sowie der Name, das Geburtsdatum, das Impfdatum und der Aussteller des Zertifikats ausgelesen werden können.

Wird das Zertifikat Pflicht?

Nein, der digitale Impfnachweis sei lediglich ein „freiwilliges und ergänzendes Angebot", heißt es aus dem Bundesgesundheitsministerium. Der gelbe Impfpass, den man in Deutschland bereits bei der ersten Impfung im Säuglingsalter ausgestellt bekommt, wird demnach auch nach der Einführung des EU-Zertifikats anerkannt. Und wer nicht geimpft oder genesen ist, der wird weiterhin auf Corona-Tests zurückgreifen müssen, um in den Flieger steigen zu dürfen.

Was passiert bis zum 1. Juli in Spanien?

Ab Montag (7.6.) will das Land in einer Art Pilotprojekt einen Nachweis - auf Papier oder digital - über Corona-Impfungen und überstandene Covid-19-Erkrankungen akzeptieren. Als geimpft gilt, wer die zweite Dosis - im Falle des Impfstoffs von Janssen die einzige Dosis - mindestens 14 Tage zuvor verabreicht bekommen hat. Wie Spanien Genesene definiert, steht nicht endgültig fest, doch es wird angenommen, dass sich das Land an der Empfehlung der Europäischen Union orientiert. Als genesen gelten hier all diejenigen, die einen positiven Nachweis einer Corona-Infektion mit Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis vorweisen können, der maximal sechs Monate und mindestens 28 Tage zurückliegt.

Wenige Tage vor dem 7. Juni sind auch weitere zentrale Fragen noch ungeklärt. So zum Beispiel, wie bei Einreisenden beispielsweise aus Deutschland kontrolliert werden soll, wer geimpft und wer genesen ist - und ob der gelbe Impfpass anerkannt wird. Das Gesundheitsministerium in Madrid antwortete auf MZ-Anfrage nur: „Derzeit wird am Beschluss gearbeitet, der die Gesundheitskontrollen ab dem 7. Juni definiert." Auch bei der Delegation der Zentralregierung auf Mallorca ist nichts zu erfahren. „Wir richten uns nach den Anweisungen aus Madrid", sagt ein Sprecher. Dasselbe erfährt man beim Flughafenbetreiber Aena, auf dessen Gelände notgedrungen die Kontrollen stattfinden müssten. Die Details seien noch unklar, erklärt eine Sprecherin. „Aber Platz für mehr Kontrollen haben wir am Flughafen in Palma auf jeden Fall."

UIB-Professor Tomeu Alorda, Experte für IT und Telekommunikation, geht davon aus, dass deutsche Staatsbürger ab kommender Woche mit ihrem gelben Impfpass einreisen können, sofern vollständiger Impfschutz besteht. „Klar wäre das mit einem QR-Code praktischer. Aber solange es den nicht gibt, müssen Ankommende eben einzeln kontrolliert werden", sagt er der MZ. Sicher werde es dann wieder zu längeren Warteschlangen am Flughafen kommen.

Und in Deutschland?

Deutschland verlangt jetzt schon bei Geimpften und Genesenen keinen negativen Corona-Test mehr. Reisende, etwa Mallorca-Residenten, die auf der Insel geimpft wurden und von Mallorca nach Deutschland fliegen, müssen sich derzeit noch mit wenig fortschrittlichen Zettelchen als Impfnachweis begnügen. Wer auf Mallorca zweimal geimpft ist, bekommt ein etwa DIN-A5-großes Papier, auf dem auf Spanisch und Katalanisch die beiden Impftermine, der Name sowie der Impfstoff aufgeführt sind. Manche dieser Zettel weisen einen QR-Code auf, andere nicht. Fälschungssicher sind sie nicht einmal im Ansatz, die Zettel sind in den meisten Fällen lediglich schwarz-weiß ausgedruckt, einen offiziellen Stempel des Impfzentrums oder des Gesundheitsministeriums gibt es nicht.

Dennoch wird den Airlines nichts anderes übrig bleiben, als den Nachweis zu akzeptieren. Das sieht auch ein Sprecher von Tuifly so. Bisher seien ihm zumindest keine Probleme zu Ohren gekommen. Es gebe Handling-Mitarbeiter am Flughafen, die auf Fälschungen geschult seien. Ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums bestätigt der MZ, dass der Zettel ausreichend sein sollte, da er die Bedingung, auf Spanisch verfasst zu sein, erfüllt.