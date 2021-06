Es geht los: Mit dem 7. Juni fallen viele Auflagen für Mallorca-Reisen

Ob ein Datum schließlich einen wichtigen Wendepunkt darstellt oder nicht, lässt sich wohl erst im Nachhinein bewerten. Aber vieles spricht dafür, dass der heutige Montag (7.6.) der Stichtag für den Wiederbeginn des Massentourismus auf Mallorca werden könnte. Schließlich treten mehrere Erleichterungen für Mallorca-Reisen in Kraft. Egal ob Sie nun aus Deutschland, anderen europäischen Ländern, dem spanischen Festland oder per Kreuzfahrtschiff anreisen, gelten nun laxere Regeln, was die Einreise betrifft.

PCR-Test entfällt

Allen voran entfällt die Pflicht, bei der Einreise einen frisch durchgeführten PCR-Test mit negativem Ergebnis vorzuweisen. Für Einreisende aus dem Ausland gilt zwar nach wie vor eine Testpflicht. Aber erstens entfällt sie bei vollständig Geimpften oder Genesenen. Und zweitens genügt ein preiswerterer und schnellerer Antigentest. Bislang waren die teureren und manchmal schwer zu koordinierenden PCR-Tests Vorschrift. Über Einzelheiten berichten wir in dieser Meldung.

Auch Inlandsreisen werden einfacher

Grundsätzlich gelten für das Einreisen vom spanischen Festland oder von den Kanarischen Inseln fast dieselben Regeln,wie beim Einreisen aus dem Ausland. Denn auch wer von Madrid, Barcelona oder Las Palmas nach Mallorca fliegt, muss mindestens einen Antigentest vorweisen, sofern er nicht geimpft oder genesen ist. Wer ohne Test einreist, darf erstmal ankommen, muss den Test aber binnen 48 Stunden nachholen und mit einem Bußgeld rechnen. Einzelheiten finden Sie hier.

Startschuss für internationale Kreuzfahrten

Auch an den Molen der Anleger für Kreuzfahrtschiffe dürfte es ab dem 7. Juni wieder lebendiger werden. Mit diesem Stichtag sind internationale Kreuzfahrtreisen wieder erlaubt. Bislang waren nur Kreuzfahrten zwischen den verschiedenen spanischen Häfen erlaubt. /tg

