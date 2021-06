Formentor-Halbinsel ab Dienstag nur noch mit dem Bus zu erreichen

So weit waren die Behörden auf Mallorca bei der von ihnen angestrebten Verkehrsberuhigung und Entzerrung der Touristenströme noch nicht gegangen: Ab diesem Dienstag (15.6.) und bis zum 15. September ist wie angekündigt die Zufahrt zur Halbinsel Formentor für private Besucher praktisch ausnahmslos nur noch per Bus möglich. Das Traditionshotel Formentor ist derzeit wegen Umbauarbeiten geschlossen.

Wer zu der Aussichtsplattform Mirador de Colomer, dem Strand von Formentor, den Buchten Cala Figuera und Cala Murta sowie zum Leuchtturm will - überall hier sind Haltestellen eingerichtet - , muss spätestens in Port de Pollença in den Bus steigen. In den Vorjahren konnte man zumindest bis zu den Parkplätzen am Hotel und Strand von Formentor vorfahren. Von dem Fahrverbot ausgenommen sind Anwohner - auf der Halbinsel haben einige der wohlhabendsten Spanier ihre Villen - sowie Personen mit eingeschränkter Mobilität, die zuvor eine entsprechende Genehmigung beantragen müssen.

Für alle anderen hat der Inselrat zwei neue Buslinien eingerichtet: Die Linie 333 Alcúdia - Port de Pollença - Playa de Formentor) sowie die 334 Alcúdia - Port de Pollença - Cap de Formentor. Nur die 334 fährt bis zum Leuchtturm. Umsteigemöglichkeiten bestehen vor allem in Port de Pollença, wo die Formentor-Busse an insgesamt drei Haltestellen halten. Die Pkw könnten etwa an der Umgehungsstraße kostenlos geparkt werden, so der Inselrat.

Die Haltestellen in Port de Pollença. Grafik: Consell de Mallorca



Beide Buslinien fahren alle 60 Minuten, von 9.15 bis 20.15 Uhr. Der Fahrpreis vom Port de Pollença bis nach Formentor beträgt 3 Euro, von Alcúdia bis auf die Halbinsel 4,50 Euro. Hier haben wir für Sie den Fahrplan der Linien 333 und 334 für Sie hinterlegt. Weitere Informationen, auch auf Deutsch bieten dieser Flyer sowie diese vom Inselrat von Mallorca freigeschaltete Website.

Ebenfalls am Dienstag nehmen auch die Flughafenbusse in die Urlauberorte ihren Betrieb auf. Die sogenannten Aerotib-Busse verkehren zwischen 6 Uhr morgens und 23 Uhr abends.

