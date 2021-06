Spanien hebt Testpflicht für 14 von 16 deutschen Bundesländern auf

Bis auf zwei Bundesländer ist Deutschland für Spanien kein Corona-Risikogebiet mehr. Das geht aus der jüngsten Aktualisierung der Liste der Risikogebiete auf der Reise-Website Spain Travel Health (SpTH) hervor. In der Folge muss bei der Einreise auch kein Covid-Zertifikat über Impfung, Genesung oder negative Testung (Antigen oder PCR-Test) mehr vorgelegt werden. Die Neuregelung tritt um 0 Uhr am Montag, 21. Juni, in Kraft und gilt bis zum 27. Juni.

Die Bundesländer, die nicht mehr als Risikogebiet erachtet werden, sind Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Im Umkehrschluss müssen Reisende mit Wohnsitz Baden-Württemberg und dem Saarland weiterhin ein Impf- oder Genesungs-Zertifikat oder aber ein negatives Testergebnis vorlegen. Von dieser Regelung ausgenommen sind Kinder unter 12 Jahren.

Spanien aktualisiert die Liste der Risikogebiete einmal in der Woche. Auch die Reisenden aus den weitgehend coronafreien Bundesländern müssen weiterhin das Gesundheitsformular ausfüllen, das man sich, ebenso wie die zugehörige App, auf der SpTH-Website herunterladen kann. Damit lässt sich ein QR-Code generieren, der bei der Einreise eingescannt wird.

Bereits vor zwei Wochen hatte die spanische Regierung die Einreiseregeln stark gelockert. In einem ersten Schritt wurde der meist günstigere und schnellere Antigentest für die Einreise akzeptiert. Diesen gibt es in Deutschland in der Regel auch kostenlos als sogenannten Bürgertest. Passagiere aus den 14 oben genannten Bundesländern brauchen nun zumindest bis zum 27. Juni weder Test noch Covid-Zertifikat, wie auch ein Regierungssprecher in Palma gegenüber der MZ bestätigte. /ck/rp