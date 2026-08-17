Ana B. Muñoz

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Predigen – aber richtig. Die beiden Prädikantinnen der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde auf Mallorca lernen Gottesdienst

Was macht eigentlich eine gute Predigt aus? In einer Kirche in Peguera zeigt das Pfarrerehepaar der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde der Balearen, Martje Mechels und Holmfried Braun, den beiden Prädikantinnen Maike Wirths und Christine Deger, wie man einen Gottesdienst abhält. Mehr Informationen