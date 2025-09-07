Die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Caro und Andreas Robens haben sich Anfang 2024 in der Gemeinde Llucmajor ein Eigenheim gekauft. Zu der luxuriösen Landvilla mit 2.000 Quadratmeter großem Grundstück gehören sechs Badezimmer und fünf Schlafzimmer. "Wir wurden immer wieder gefragt, ob wir nicht mal unser Haus zeigen könnten, da 'Goodbye Deutschland' immer nur ein oder zwei Zimmer gezeigt hat. Jetzt filmen wir einmal pro Woche immer einen Teil des Hauses", so Caro Robens zur MZ. Nun ist der künftige Spa-Bereich an der Reihe: Im Winter sollen in diesem Teil der Villa unter anderem eine Sauna und ein Jacuzzi entstehen.