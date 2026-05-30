Redaktion DM

So wurde in den Dörfern Mallorcas die Hymne "La Balanguera" gesungen

Massensingen auf Mallorca: Am Freitag (29. Mai) erklang auf Plätzen und Schulhöfen allerorten auf der Insel „La Balanguera“, die Hymne der Insel. Mehr als 250 Schulen und rund 300 Organisationen nahmen an der Aktion Teil.

Anlass gab es in zweifacher Hinsicht: Vor 100 Jahren starb der Verfasser des zugrunde liegenden Gedichts Joan Alcover. Und im selben Jahr, am 29. Mai 1926, erklang zum ersten Mal die Balanguera auf der Bühne. Initiator der Aktion ist die Vereinigung Obra Cultural Balear (OCB), die für die mallorquinische Sprache und Kultur eintritt.