Lorenzo Marina

Folgen Sie uns bereits? Marken Sie uns als bevorzugte Medien Hinzufügen zu Google

Goodbye España: Hier reißen Bagger Mallorcas wohl patriotischste Drogenbaracke ab

Nationalpolizei und Ortspolizei von Palma haben am Donnerstagmorgen (18.6.) mit rund hundert Einsatzkräften eine gemeinsame Operation gegen den Drogenhandel und illegale Bauten in der Siedlung Son Banya durchgeführt. Sieben Personen wurden wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz festgenommen.

Zudem wurden neun Baracken durchsucht, von denen die meisten in den spanischen Nationalfarben gestrichen waren. In einigen der Hütten wurden Kokain, Heroin, Base, Marihuana, Haschisch sowie Medikamente gegen erektile Dysfunktion verkauft. Die Beamten fanden dort zudem Präzisionswaagen, mit denen die Dosen der Betäubungsmittel abgewogen wurden.

Außerdem gab es Kühlschränke mit Bier für die Konsumenten, die dorthin kamen, um ihre Dosis zu kaufen, sowie größere Mengen Bargeld.

Nach der Durchsuchung wurden die Baracken im Auftrag der Stadtverwaltung mit Baggern abgerissen.