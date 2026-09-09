Guardia Civil

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Verkäuferin jagt Ladendiebin bis auf dem Parkplatz des Mallorca Fashion Outlets - dort eskaliert es

Eine Frau soll Ende August in dem bei Deutschen beliebten Mallorca Fashion Outlet in Marratxí Parfüm im Wert von rund 600 Euro gestohlen haben. Das geht aus einer Pressemitteilung der Guardia Civil vom Mittwoch (9.9.) hervor. Als eine Angestellte die Flucht verhindern wollte, fuhr ihr mutmaßlicher Komplize mit dem Auto los und schleifte die Frau mehrere Meter über den Asphalt. Der Fahrer wurde inzwischen festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Die mutmaßliche Diebin ist identifiziert.