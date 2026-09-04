Nele Bendgens

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Der 16-fache deutsche Nationalspieler Jan Niklas Wimberg wirft jetzt bei Palmer Basket Mallorca

Zehn Jahre lang war der Basketballprofi Jan Niklas Wimberg in der Bundesliga aktiv. Im Sommer hat er den Sprung nach Mallorca zum Zweitligisten Palmer Basket Mallorca gewagt. Im MZ-Interview spricht der 30-Jährige, der bereits 16 Einsätze mit der deutschen Nationalmannschaft vorweisen kann, darüber, wie der Wechsel zustande kam und was er sich von der Insel erhofft.