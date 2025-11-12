Babyschildkröten an Palmas Stadtstrand freigelassen

An Palmas Stadtstrand Can Pere Antoni haben am Dienstagabend (11.11.) zum Sonnenuntergang 34 junge Meeresschildkröten den Weg in die Freiheit des Meeres gefunden. Unter den Augen zahlreicher Menschen – Familien, Tierschützer und Neugierige – krabbelten die Tiere, die in den vergangenen Monaten von Menschenhand auf Mallorca aufgepeppelt worden waren, an jenem Strand ins Wasser, an dem sie im Juli aus ihren Eiern geschlüpft waren.