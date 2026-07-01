Tursiops

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Nationalpark Cabrera: Ein Paradies für Delfine vor Mallorca

Mindestens 82 Große Tümmler haben sich in den vergangenen zwei Jahren in den Gewässern des Nationalparks Cabrera aufgehalten. Das geht aus einer Studie der Vereinigung Tursiops hervor, die erstmals eine Schätzung zur Größe der dortigen Delfinpopulation vorgelegt hat. Demnach leben rund zwölf Tiere dauerhaft in dem Schutzgebiet, etwa 60 weitere nutzen es zeitweise. Im Schnitt halten sich 17,8 Delfine gleichzeitig in den geschützten Gewässern auf. Sehen Sie im Video Bilder von den faszinierenden Tieren. Mehr Informationen