Redaktion MZ

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Toter Delfin vor beliebtem Strand in Peguera gefunden

Am Tag zuvor war der Delfin noch lebend in Ufernähe gesehen worden, nun ist er verstorben: Wie man auf einem Video von MZ-Leserin Ilka Zechel von Dienstag (25.8.) sieht, ist am Palmira-Strand in Peguera ein toter Delfin ans Ufer geschwemmt worden. Am Tag davor hatte das bis dato noch lebende Tier bei den Badegästen für großes Aufsehen gesorgt. Später soll der Delfin dann vorübergehend verschwunden sein, bis er erneut auftauchte – leblos. Die Todesursache ist bislang unklar. Die Rettungsschwimmer verständigten nach dem Fund die zuständigen Behörden.