Selten lagen Vorhersagen so falsch: Der spanische Wetterdienst Aemet hatte Anfang der Woche für Mallorca am Samstag (29.4.) einen Hitzerekord von 35 Grad vorhergesagt. Wie auch der Süden Spaniens sollte Mallorca unter hohen Temperaturen und Trockenheit ächzen. Einige Mallorquiner machten sich schon Sorgen. Wenn im April schon so eine Hitze herrscht, wie soll dann der Sommer werden.

Doch schon am Freitag gab es dann eine Entwarnung vom Wetterdienst. Und von einem Hitzerekord war tatsächlich nichts zu spüren: Der Samstag begann bewölkt und kühler als die Vortage. Zwar sind die Temperaturen immer noch angenehm warm und liegen bei über 20 Grad, aber gegen 9.30 Uhr fiel in Palma de Mallorca sogar sanfter Sommerregen. Auch im Süden Spaniens hat die extreme Hitze der vergangenen Tage nachgelassen. Hier kommen die Orte auf Höchsttemperaturen von knapp über 30 Grad. Sonnencreme nicht vergessen Glaubt man dem Wetterdienst, dann werden die dunklen Wolken auf Mallorca sich im Laufe des Vormittags verziehen. Auf der ganzen Insel soll es leicht diesig bleiben. Aber hinter den hohen Wolken soll die Sonne durchgehend scheinen. In Palma sollen die Temperaturen auf bis zu 28 Grad steigen. Am wärmsten wird es Aemet zufolge mit 31 Grad in Santa María del Camí im Inselinneren. Zwar kein Hitzerekord, aber doch ein eher heißes April-Wochenende. Urlauber sollten bei diesem Wetter nicht vergessen, sich gut einzucremen. Denn die UV-Strahlung kann auch bei niedrigeren Temperaturen und leichten Wolken für einen ordentlichen Sonnenbrand sorgen. Ansonsten sollten Besucher sich über die Wolken nicht zu sehr ärgern, sie sind auf der Insel meist schnell weg. Und bei zu viel Hitze lässt sich der Strand auch nicht gut genießen. Bei Wassertemperaturen von etwa 19 Grad an den verschiedenen Stränden von Mallorca, steht einem kurzen Bad im Meer nichts im Wege. /mwp