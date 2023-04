Schon am Wochenende bestand das Wetter auf Mallorca aus einem Auf und Ab. Statt der vorhergesagten Hitze regnete es in Palma und anderen Orten erst einmal am Samstag (29.4.). Dann wurde es doch noch sonnig und mehrere Gemeinden stellten neue Hitze-Rekorde auf. Am heißesten war es mit 33.7 Grad in Llucmajor. Dort hatte es zuvor noch nie mehr als 29.6 Grad im April gegeben. Auch in Lluc mit 32.9 Grad und Porreres mit 32.4 Grad war es heißer als je zuvor im April.

Sonntag war dann zwar etwas kühler, aber ähnlich durchmischt. Mal schien die Sonne, mal kamen dunkle Wolken auf und es regnete leicht. So wird das Wetter auf Mallorca in der kommenden Woche In der kommenden Woche soll es ähnlich wechselhaft weitergehen. Der Feiertag am Montag (1.5.) startet bewölkt, den ganzen Tag über sagt der spanische Wetterdienst Aemet über die Insel verteilt Schauer und sogar Gewitter voraus. Die Temperaturen sinken im Vergleich zum Wochenende. Sie liegen den ganzen Tag über rund um 20 Grad. Am wärmsten wird es mit 23 Grad in Santa Maria del Camí. Der Dienstag startet wieder regnerisch. Doch gegen Mittag verschwinden die Wolken und es wird inselweit ein sonniger Tag. Die Temperaturen steigen unterdessen leicht. Die Höchstgrade liegen zwischen 22 Grad an der Ostküste und 25 Grad in Santa Maria del Camí. Zum Wochenende hin stabil Der Trend mit den steigenden Temperaturen setzt sich in den folgenden Tagen fort. Am Mittwoch liegen die Höchstgrade zwischen 23 Grad an der Ostküste und 27 Grad in Inca. Am Donnerstag erreicht Sa Pobla sogar 29 Grad. Der Himmel ist unterdessen sonnig, nur dann und wann ziehen helle Wolken vorbei. Ab dann sollen laut Vorhersage Temperaturen und Wetterlage stabil bleiben. Auch am Freitag und Samstag kratzen manche Orte an der 30-Grad-Marke, unterdessen wird am Himmel ein Sonne-Wolken-Mix erwartet.