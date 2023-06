In den folgenden Tagen erwarten Sie in Sa Ràpita eher warme Temperaturen und es wird überwiegend wolkig. Dabei weht schwacher bis frischer Wind bei Windstärken zwischen 11 und 23 km/h. Es fällt nur vereinzelt bis gar kein Regen.

Sa Ràpita-Wetter für morgen, 04.06.23, im Überblick

Morgen: Vorerst schickt uns das Wetter in Sa Ràpita mit 18°C in den Tag und erreicht später 23°C, Nachts zeigt uns das Thermometer 20°C an.

Das Wetter in Sa Ràpita aktuell und die Temperaturen im 7-Tage-Trend

Tagsüber klettert das Thermometer auf 24°C, die niedrigsten Werte liegen bei 22°C. Nachts wird es wechselhafte Temperaturen geben. Die Tiefstwerte verzeichnen hier 20°C und die Höchstwerte 21°C.

Gefühlt liegen die Tiefsttemperaturen tagsüber bei 22 und nachts bei 20 Grad. Höchsttemperaturen fühlen sich tagsüber wie 26 Grad und nachts wie 23 Grad an. Der UV-Index zeigt sich in der nächsten Woche sehr wechselhaft.

Wettervorhersage für Sa Ràpita in den nächsten 7 Tagen

Wetter-Prognose für Sa Ràpita vom 03.06.23 bis 09.06.23:

Das Wetter in Sa Ràpita am Wochenende:

Für das kommende Wochenende erwartet Sie am Samstag Regen bei etwa 23 Grad. Hell wird es an diesem überwiegend bewölkten Tag gegen 06:22 Uhr. Das Tageslicht verabschiedet sich wieder um 21:10 Uhr. Am Sonntag zeigt sich Regen bei 23 Grad. Der Tagesbeginn begrüßt Sie mit den ersten Lichtstrahlen um 06:22 Uhr, es bleibt im Tagesverlauf überwiegend bewölkt. Das Wochenende endet mit dem Sonnenuntergang um 21:10 Uhr.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Die Wetterwarn-Hinweise für diesen Artikel wurden mitgeteilt durch: AEMET. Agencia Estatal de Meteorología. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 03.06.2023 17:00 Uhr. +++